Dzięki nowej aktualizacji Windows 10 wreszcie stanie się ładniejszy

Windows 20H2 nie wprowadzi całej masy olbrzymich nowości. Wręcz przeciwnie. To niewielka aktualizacja, która jednak niesie za sobą zmiany, które będziemy w stanie zauważyć właściwie wszyscy. Aktualizacja zmieni konfigurację systemu, pozbywając się starszych bibliotek. Łatkę zauważymy dość szybko i bez żadnego problemu, ponieważ zmieni ona wygląd aktywnych kafelków w Menu Start.

Najbardziej zauważalną zmianą jest usunięcie podstawowego koloru z aktywnych kafelków i ikon. Ten estetyczny drobiazg wielu użytkownikom w znaczący sposób zmieni odbiór systemu. Standardowym kolorem tła jest granatowy. Wraz z Windowsem w wersji 20H2 kolor stanie się półprzezroczysty. Trzeba przyznać, że dzięki temu całość staje się bardziej czytelna i po prostu ładniejsza.

To jednak nie jedyna zmiana. Drobną modyfikację otrzyma również Microsoft Edge. Dzięki najnowszej aktualizacji skrót klawiszowy ALT+TAB stanie się przydatny w tracie przełączenia się pomiędzy kartami przeglądarki. Użytkownik będzie mógł również zdecydować, czy chce widzieć wszystkie karty, tylko ostatnie czy w ogóle nie chce ich widzieć i preferuje poprzednią opcję. Przeglądarki Edge dotyczy jeszcze jedna zmiana, która nadejdzie wraz z aktualizacją Windows 20H2. Klasyczna wersja Edge’a na fundamencie Spartan zostanie ukryta przed użytkownikami. Oczywiście przy tym nastąpi podmianka na wersję zbudowaną na Chromium.

Pozostałe zmiany również są drobne i dotyczą różnych aspektów systemu Windows. Po nowej aktualizacji nie znajdziemy już informacji o systemie w panelu sterowania. Zostaną przeniesione do Ustawień wraz z przyciskiem do kopiowania informacji. Inaczej będzie również wyglądało użytkowanie trybu Skupienie. Po jego włączeniu system nie wyświetli nam już żadnych powiadomień, a po jego wyłączeniu Windows pokaże nam zbiór wszystkich, które przegapiliśmy. Warto również dodać, że same powiadomienia będą wyglądały trochę inaczej. Koniec z pionowo ułożonymi ikonkami strzałek i zębatki. W tym miejscu znajdzie się krzyżyk do zamykania i wielokropek, którym będzie można rozwinąć opcje.