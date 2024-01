Google przywraca do Androida funkcję po 10 latach, bo ma ją iPhone

Wygląda na to, że do Androida wrócą widgety na ekranie blokady. Ponad 10 lat temu taka funkcja pojawiła się już w Androidzie 4.2, ale później wraz z wersją 5.0 z niej zrezygnowano. Teraz gdy widgety przywróciło Apple, Google nie może pozostać obojętne.

Widgety wrócą na ekran blokady?

Mishaal Rahman z serwisu Android Authority znany jest z tego, że lubi grzebać w kodzie najnowszych wersji Androida i wyszukiwać flagi, które mogą wskazywać na nowe funkcje w systemie. Nie inaczej było tym razem, przeglądając kod źródłowy najnowszej wersji beta systemu Android 14, trafił na ślady widgetów, które miałyby wrócić na ekran blokady. Google taką funkcję oferował ponad 10 lat temu, w systemie Android 4.2 aka Jelly Bean, ale niewiele później od wersji 5.0 (Lollipop) się z tego wycofał. Wygląda na to, że ta stara część kodu będzie po części ponownie wykorzystana. Nie trudno to też powiązać z faktem, że widgety pojawiły się na ekranie blokady w systemie iOS 16 i całkiem nieźle się przyjęły.

Google zamierza zatem prawdopodobnie odkurzyć stare funkcje Androida i zaprezentować je jako nowe rozwiązanie już w kolejnej wersji systemu. Nie jest jednak jasne czy widgety będą dostępne dla wszystkich urządzeń. Rahman zwraca uwagę, że trafiły one to nowej kategorii nazwanej "communal", co według niego może świadczyć, że ich zastosowanie będzie ograniczone. Wygląda to tak, jakby widgety miały pojawiać się np. na tablecie w stacji dokującej, wyświetlając informacje uniwersalne dla wszystkich domowników. Znajdzie się tam zatem pogoda czy zegar, a nie będzie żadnych prywatnych informacji chociażby z aplikacji Gmail czy kalendarza.

źródło: Android Authority

To oczywiście na dzień dzisiejszy tylko domysły. Jak widać na powyższym obrazku funkcja ta nadal nie jest jeszcze dopracowana i widgety z ekrany głównego i ekranu blokady się na siebie nakładają. Google ma jednak jeszcze dobre pół roku aby wszystko dopracować, bo na nową wersję Androida poczekamy zapewne do jesieni. Natomiast więcej szczegółów na temat jego możliwości poznamy pewnie późną wiosną podczas corocznej konferencji Google I/O.

