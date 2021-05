Prace nad nową wersją Wear OS odbywały się w trzech kluczowych obszarach: smartwatch ma oferować zunifikowaną platformę dla aplikacji i ekosystemu, posiadać nowy UI oraz być najlepszym kompanem użytkownika w kategorii fitness. Głównymi celami było osiągnięcie długiego czasu pracy na baterii, lepszej wydajności i zwiększenia liczby zaangażowanych deweloperów. Czyli wszystko to, co było największym problemem Wear OS od samego początku istnienia, aż do ostatniej dużej zmiany w Wear OS 2.0.

Wear OS 3.0 powstaje we współpracy z Samsungiem