VOD.pl doczekało się nowej odsłony. Wkrótce dołączy do niej także zestaw aplikacji

Design platform VOD to sprawa trzecio-, a może nawet i czwartorzędna. Prawda jest bowiem taka, że w takich serwisach chodzi przede wszystkim o jakość oferowanych treści, tamtejszą bibliotekę i łatwość dostępu. Nowe wcielenie serwisu VOD.pl to nie tylko nowy UX, ale także szereg usprawnień. Jeżeli jesteście miłośnikami usługi, to mam dla was dobrą wiadomość: nowa, lepsza, wersja serwisu jest już dostępna!

VOD.pl w nowych szatach – co się zmieniło w nowej wersji platformy?

Baza VOD.pl stale się poszerza, a jej administracja regularnie dba o to, by każdy mógł znaleźć tam coś dla siebie. Jest różnorodnie, jest w czym wybierać — i to zarówno wśród kina typowo rozrywkowego, jak i nieco bardziej ambitnego. Ale administracja pomyślała także o młodszych odbiorcach i przygotowała dla nich równie solidną ofertę. Nowa odsłona VOD.pl to nowoczesny odtwarzacz wideo z poprawioną wyszukiwarką dostępnych tytułów — zaś sam interfejs został tak dostosowany, aby łatwo i bez najmniejszych problemów każdy mógł odnaleźć interesujące go treści. Nareszcie platforma doczekała się także listy ulubionych produkcji — dzięki temu tworzenie zestawu treści na później staje się dużo łatwiejsze. Warto także zauważyć, że od teraz do logowania się użytkownicy skorzystają ze zunifikowanej usługi O!Konto, która pozwoli wykorzystać te same dane w innych serwisach Ringier Axel Springer Polska. Nowa wersja powstała przy współpracy z Redge Technologies, która jest partnerem technologicznym odpowiedzialnym za wdrożenie.

Wierzę, że nowa odsłona platformy VOD.PL będzie satysfakcjonująca dla naszych użytkowników. Podczas współpracy zgodnie koncentrowaliśmy się na doświadczeniu odbiorców i nad wdrożeniem funkcjonalności, które umilą korzystanie z naszego serwisu. Wśród nowości wyróżniamy intuicyjny interfejs, nowoczesny odtwarzacz, a także nowy sposób autoryzacji – Piotr Ślubowski, Dyrektor Segmentu VOD, Ringier Axel Springer Polska

Poza nową wersją w przeglądarce, VOD.pl jeszcze w lipcu ma doczekać się nowych aplikacji mobilnych na iOS i Androida. Biorąc pod uwagę jak fatalne oceny ma obecna wersja (wariant na iOS w ogóle zniknął ze sklepu) – czas najwyższy. Twórcy platformy obiecują także wygodną obsługę Google Chromecast, a także aplikacje na systemach Android TV, web OS oraz Tizen.