UPC Polska może pochwalić się dość pokaźnymi liczbami nowych klientów w każdym segmencie oferowanych usług, których udało się zdobyć w 2019 roku.

Robert Redeleanu, CEO UPC Polska:

Rok 2019 był dla nas przełomowy. Staliśmy się w pełni konwergentnym operatorem, zapewniającym klientom najlepszej jakości usługi stacjonarne i komórkowe, których filarem jest nasza nowoczesna sieć gigabitowa. Przełożyło się to na trzykrotnie szybszy wzrost bazy klientów, niż w roku 2018, a także na potwierdzenie naszej pozycji lidera w zakresie obsługi klienta. Na tych fundamentach wchodzimy w rok 2020, który będzie rokiem innowacji. Z zespołem, który jeszcze lepiej potrafi zdobywać zaufanie klientów, jesteśmy w pełni skoncentrowani na dalszym rozwoju i gotowi konkurować z największymi graczami, aby budować pozycję lidera na rynku usług konwergentnych.

Porównując z danymi z roku 2018, na koniec 2019 roku baza klientów wszystkich usług wzrosła w UPC do 1 483 800, którzy to wykupili w UPC ponad 3 mln usług, tak więc średnio przypada po dwie usługi na klienta.

Największą popularnością cieszą się w UPC usługi dostępu do internetu światłowodowego, którego średnia prędkość osiągnęła już poziom 250 Mb/s oraz usług telewizyjnych, które najczęściej są łączone i wybierane w trzech pakietach.

Oferta internetowo-telewizyjna w UPC Pakiet Abonament Internet Telewizja Eleven Sports Canal+ HBO GO Telewizja+Internet 79,99 zł 300 Mb/s 126 kanałów dodatkowo płatne dodatkowo płatne dodatkowo płatne Telewizja+Internet 99,99 zł 500 Mb/s 164 kanały dodatkowo płatne dodatkowo płatne dodatkowo płatne Telewizja+Internet 119,99 zł 1 Gb/s 164 kanały dodatkowo płatne dodatkowo płatne w cenie pakietu

Mamy tu do wyboru trzy prędkości światłowodów – 300 Mb/s, 500 Mb/s oraz 1 Gb/s, do których można sobie dobrać pakiety telewizyjne z 126 kanałami lub 164 kanałami. W przypadku pakietu z 1 Gb/s zapłacimy 119 zł miesięcznie, więcej o 20 zł niż za 500 Mb/s z tą samą liczbą kanałów, ale w cenie mamy dostęp do HBO GO, które na wolnym rynku kosztuje 24,90 zł.

UPC chce być jednak w pełni konwergentnym operatorem i w zeszłym roku udostępnił ofertę komórkową, która również składa się z trzech planów – Smart, Comfort i VIP w cenie odpowiednio 29,99 zł, 39,99 zł i 59,99 zł.

Oferta komórkowa UPC Smart Comfort VIP Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomosci SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 10 GB 20 GB 40 GB Abonament 29,99 zł 39,99 zł 59,99 zł

To w pełni nielimitowana oferta na rozmowy i wiadomości, do tego transfer danych 10 GB, 20 GB i 40 GB. Oferta dostępna jest na nadajnikach Play, ale jak widać jest o wiele korzystniejsza cenowo niż w abonamencie naszego fioletowego operatora.

Do tego brak tu zobowiązania dwuletniego, a aby zachęcić do skorzystania z niej i powiększenia bazy usług, z których korzystają klienci UPC, ten oferuje usługi komórkowe dla klientów, którzy wybrali już w UPC usługi stacjonarne (internet, telewizja), przez pierwsze trzy miesiące za darmo. Dodatkowo można skorzystać tu z oferty kupna jednego z sześciu smartfonów Samsunga z serii Galaxy A oraz Galaxy S.

W 2020 roku UPC będzie się skupiać na dalszych inwestycjach w rozbudowę sieci światłowodowej i zwiększeniu zasięgu dostępu do internetu z prędkością 1 Gb/s, który obecnie dociera do 2 mln gospodarstw domowych w Polsce oraz znacznemu zwiększeniu udziału usług mobilnych swoich klientów.