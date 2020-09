Jednym z takich urządzeń, którego przy okazji ostatnio używałem, jest kompaktowy ASUS VivoBook S14. Ta S14-stka waży niecałe 1,4 kilograma, a jeśli dodać do tego smukłość obudowy, to myślę, że wystarczy nawet mały plecak, a i tak raczej nie poczujecie w nim komputera. A to oznacza, że można go mieć częściej przy sobie albo przenosić w jednej dłoni z pokoju do pokoju. Pierwsze, co rzuca się w oczy to bez wątpienia rozmiar i wykonanie sprzętu. Przyzwyczajony do szarych albo czarnych „klocków” nie przypuszczałem, że mocny kolor klapy tak bardzo przypadnie mi do gustu i może tak znacząco wpłynąć na wizualny odbiór komputera. Ale więcej opowiadam w materiale wideo, na którego seans serdecznie Was zapraszam.

Materiał powstał we współpracy z firmą ASUS.