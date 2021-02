To będzie nowa era Twittera. Płatne wpisy i grupy zmienią oblicze serwisu

Ale Super Follows to jeszcze nie wszystko. Jak na serwis społecznościowy przystało, Twitter chciałby także… zbudować społeczność. Dlatego wkrótce w serwisie ma ruszyć nowość przywodząca na myśl znane z Facebooka grupy. Użytkownicy będą mogli dołączać do klubów tematycznych, co pozwoli serwować im więcej interesujących dla nich treści. Widzę to jako jeszcze większy chaos i zbędne utrudnienie w przedzieraniu się przez gąszcz wpisów z obserwowanych przeze mnie kont, ale co ja tam wiem.

Źródło