To już koniec PlayStation 4 Pro

Koniec produkcji PlayStation 4 Pro

Serwis GameWatch donosi, że Sony zakończyło produkcje wszystkich modeli konsoli PlayStation 4 Pro. Swego czasu ten sam los spotkał oryginalne PlayStation 4 (model CUH-1000), w produkcji ostała się już tylko jedna wersja PS4 Slim Jet Black 500 GB.

Możliwe, że decyzja podyktowana jest chęcią przerzucenia się z produkcją na konsolę PlayStation 5, której wciąż brakuje w sklepach i na razie nie zanosi się na to, by sytuacja miała się nagle poprawić. Warto tu przypomnieć, że fabryki PlayStation są praktycznie w pełni zautomatyzowane, co na pewno usprawnia cały proces. Nie wiadomo też na ile przerzucenie się praktycznie w całości na produkcję najnowszej odsłony konsoli PlayStation faktycznie wpłynie na jej dostępność w sklepach – składanie bowiem to jedno, a dostęp do podzespołów to drugie. Może się więc okazać, że fabryki przygotowane na produkcję PS5, będą musiały czekać na dostawy części.

Czy decyzja dotyczy wszystkich fabryk na całym świecie? Tego nie wiadomo – wiadomo na pewno, że sprzęt będzie się jeszcze sprzedawał przez jakiś czas, nie każdy gracz pędzi po nową generację i znam przynajmniej kilka osób, które właśnie po premierze nowego sprzętu inwestują w starszy. Nie dość, że wydadzą mniej, dostaną urządzenie pozbawione bolączek wieku dziecięcego, to w dodatku mają ogromną bibliotekę świetnych gier, które mogą nabyć w fajnych cenach.

