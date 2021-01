Najpopularniejsza aplikacja świata oficjalnie w Polsce. TikTok będzie zatrudniać w Warszawie

Na co liczy TikTok i czego spodziewa się lokalny oddział platformy? Sylwia Chada, General Manager TikToka w Polsce i Europie Centralnej podkreśla, że TikTok „ma możliwość zmieniania ludzkiego życia”. Przytoczono przykład robotnika sezonowego w stanie Idaho, któremu zepsuł mu się samochód, dlatego do pracy udał się na deskorolce i z trasy nagrał film w rytm wpadającej w ucho piosenki. Efekty? Nagranie odtworzone zostało 600 tysięcy razy przez innych użytkowników, a sok, który trzymał w ręce zniknął z półek sklepowych. Nawet prezes firmy produkującej go nakręcił TikToka i zobaczony został 4 mln razy.

TikTok w Polsce – co się zmienia? „Nie twórz reklam, twórz TikToki”

W odpowiedzi na moje pytanie, co dokładnie zmienia się dla użytkowników, twórców i firm po oficjalnym starcie TikToka w Polsce, Sylwia Chada powiedziała: Dzisiaj rozmawiamy o biznesie, więc odpowiem, co zmienia się dla firm. Nie ma już potrzeby doliczania 7 godzin przy próbie uzyskania połączenia z Pekinem (różnica wynikająca ze stref czasowych – przyp. red.), bądź szukać w Internecie kontaktu [do TikToka]. Jesteśmy w Warszawie, jest nas naprawdę dużo, będzie jeszcze więcej, ale nie mogę niestety zdradzić ile dokładnie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji tutaj na miejscu. Biznes budują ludzie i kontakt z ludźmi, to możliwość rozmowy w detalach o potrzebach i myślę, że to jest najważniejsza zmiana. Natalie Ziv, odnosząca się do strony konsumenckiej dodała: Wchodzimy na rynek polski, ponieważ uważamy, że jest to rynek strategiczny dla naszej firmy i będziemy skupiali się na zapewnieniu możliwości zwiększania zaangażowania między firmami, naszą platformą i użytkownikami. Jest to jeden z najbardziej istotnych rynków dla naszej firmy.

Sylwia Chada – General Manager TikTok w Polsce i Europie Centralnej

Moderatorzy TikToka w Polsce?

Ale czy to oznacza, że w Polsce pracują też moderatorzy treści? Sylwia Chada tłumaczy: „W języku polskim mówią osoby nie tylko mieszkające w Polsce, ale także w innych krajach, więc: tak i nie. W zależności od potrzeb, od tego jak platforma się rozwija, wykorzystujemy moderatorów mówiących w języku polskim, rozumiejących język polski, niekoniecznie musi być to osoba mieszkająca w Polsce.

Nie poznaliśmy dokładnej liczby pracowników w Warszawie, ale specjalistów w polskim biurze TikToka ma być już kilkudziesięciu. Lokalna siedziba to także hub obsługujący inne rynki: Polskę, Rumunię, Węgry i Czechy. Planowana jest rekrutacja i celem jest potrojenie liczby zatrudnionych w takich specjalnościach jak reklama, analityka, finanse i sprzedaż.

O wyjątkowości TikToka ma świadczyć społeczność – aż 45% użytkowników stanowią osoby, które nie posiadają konta na Instagramie i 38%, które nie zarejestrowały się na Facebooku. W trakcie wydarzenia online podkreślano, że blisko 1 mld ludzi aktywnie używa aplikacji, 100 mln w Europie w 100 różnych językach, a aplikacja była nr 1 w 2020 roku i co miesiąc uznawano ją za najchętniej pobieraną aplikację.

Jak TikTok poradzi sobie z wyzwaniami?