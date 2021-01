Podzespoły i wydajność

Podzespoły:

MediaTek Dimensity 800U 5G

Mali-G57 MC3

4GB RAM

UFS 2.1 – 64GB

UFS 2.2 – 128GB

Redmi Note 9T 5G napędza mający swoją premierę w sierpniu ubiegłego roku nowy procesor MediaTek Dimensity 800U. Jeśli chodzi o moc konkurować mocą i wydajnością z popularnym Snapdragonem 765/765G, ale trzeba tu zwrócić uwagę, że oferuje dostęp do sieci 5G na dwóch równolegle wpiętych do telefonu kartach. Jest to więc kolejne dostępne na polskim rynku urządzenie, które w naprawdę rozsądnych pieniądzach oferuje dostęp do szybszej sieci mobilnej.

No i dochodzimy do jednego z dwóch braków Redmi Note 9T. W środku znajdziemy tylko 4GB pamięci RAM LPDDR4X. Jeśli mnie pamięć nie myli, to Redmi Note 8T miał dwie wersje, również z 6GB pamięci RAM, tymczasem w przypadku 9T możemy wybierać jedynie między 64GB, a 128GB pamięci na dane (tu również jest różnica – 64GB to UFS 2.1, 128GB UFS 2.2). 4GB to tak zwane ligowe minimum i aż prosi się żeby smartfon miał w standardzie przynajmniej 6GB, a w droższej wersji 8GB. Na Androidzie, jak to na Androidzie – bywa różnie, niestety przy 4GB i bardziej pamięciożernych aplikacjach zdarzają się sytuację kiedy program działający w tle musi zostać przeładowany. Część osób oczywiście nie odczuje zbyt małej pamięci RAM, jednak w 2021 roku oczekiwałbym by ta wartość była nieco większa.

Sprzęt działa pod kontrolą Androida 10 oraz nakładki systemowej MIUI 12 – wspominaliśmy o niej już tak wiele razy, że wystarczy zajrzeć do którejkolwiek innej recenzji nowszego smartfona Xiaomi/Redmi – jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym oprogramowaniu, zajrzyjcie do naszego tekstu o MIUI12.

Pamięć na dane możemy rozbudować kartami microSD i tu jedna świetna sprawa – nie mamy hybrydowego dualSIM. Na tacce znajdziecie miejsce na 3 karty – dwie SIMki i kartę pamięci. Jest też oczywiście NFC, więc spokojnie zapłacicie za pomocą tego telefonu zbliżeniowo.

Ekran Redmi Note 9T

Ekran to mierzący 6,53 cala IPS LCD z maksymalną rozdzielczością FullHD+, czyli 1080 na 2340 pikseli. Jak na tego typu panel kolory są bardzo dobrze odwzorowane, jasność maksymalna wystarczająca by komfortowo używać sprzętu w dużym słońcu, a kąty widzenia zadowalające.