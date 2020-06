Magiczna bariera została przekroczona. Tesla Model S z największym zasięgiem wśród aut elektrycznych

Zmodernizowany Model S od Tesli przekroczył magiczną barierę zasięgu – 400 mil. Bariera wygląda tak pięknie własnie dzięki milom, ponieważ w systemie metrycznym jest to 647 km. Brzmi imponująco, ale nie tak estetycznie, prawda? Nowe ulepszenia sprawiły, że jest to model o największym zasięgu spośród aut elektrycznych. Tesla deklarowała spory zasięg już w niemal dwa miesiące temu, głośno komentując błąd EPA w trakcie procedury testowej. Agencja Ochrony Środowiska zaprzeczała. Elon Musk twierdzi jednak, że EPA pozostawiła na noc kluczyki w samochodzie, co zuzyło 2 procent baterii.

Tesla Model S z rekordowymi 647 km zasięgu