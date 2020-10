Moduł zasilania do wymiany

Sprawa jest dosyć poważna, bo otarła się również o Komisję Europejską, która poinformowała o problemach odpowiednie instytucje w krajach członkowskich. Wygląda na to, że w niektórych telewizorach OLED o dużych przekątnych może dojść do przegrzania się modułu zasilania. W rezultacie nadtapia się plastik w obudowie, a w skrajnych przypadkach może nawet dojść do pożaru. Problem dotyczy modeli produkowanych w Polsce od 2016 roku. Według LG urządzenia wyprodukowane po październiku 2019 roku są wolne od tej wady.

Dobra wiadomość jest taka, że problem dotyczy głównie najdroższych telewizorów z topowych serii o przekątnej 65 i 77 cali, nie są to więc najpopularniejsze urządzenia z tańszych serii B oraz C, które cieszą się w naszym kraju sporą popularnością. LG bierze na siebie całą odpowiedzialność za zaistniałą sytuacje i prosi użytkowników o kontrolę swoich telewizorów. Jeśli występują objawy przegrzewania się, należy je zgłosić do serwisu, który dokona bezpłatnej wymiany modułu zasilania.

Modele telewizorów, których dotyczy problem z układem zasilania to:

2016 : OLED65G6, OLED77G6, OLED65E6

OLED65G6, OLED77G6, OLED65E6 2017 : OLED65W7, OLED77W7, OLED65G7, OLED77G7, OLED65E7, OLED65C7, OLED65B7

OLED65W7, OLED77W7, OLED65G7, OLED77G7, OLED65E7, OLED65C7, OLED65B7 2018 : OLED65W8, OLED77W8, OLED65G8, OLED77C8

OLED65W8, OLED77W8, OLED65G8, OLED77C8 2019: OLED65W9, OLED77W9, OLED77C9, OLED77B9

Jak możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu:

Pragniemy jednocześnie zapewnić, iż komfort naszych Klientów stanowi dla nas najwyższy priorytet, dlatego z należytą starannością zweryfikujemy każdy zgłoszony nam przypadek przegrzewania się telewizora.

W razie wystąpienia niepokojących objawów związanych z działaniem urządzenia LG prosi o kontakt z Działem Obsługi Klienta:

poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej LG: https://www.lg.com/pl/wsparcie/zgloszenie-naprawy/rejestracja

lub telefonicznie: 801 54 54 54

Jeżeli model telewizora LG OLED nie występuje na powyższej liście lub został wyprodukowany po 01.10.2019r., oznacza to, że produkt jest sprawny.