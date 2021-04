Ostatni rok niewątpliwie należał do komunikatorów. Z wideokonferencji, na wideokonferencję. Praca, nauka, spotkania towarzyskie — wszystkie one przeniosły się online i… no cóż, działają, jak działają. Sporo zależy od ilości uczestników i jakości połączenia, prawdą jednak jest, że nigdy nie zastąpią spotkań na żywo — niezależnie od tego, w jakim celu zostały one zorganizowane. Oprogramowania po które możemy sięgnąć by odbyć takie „spotkanie” jest na rynku od groma. Zoom, Microsoft Teams oraz Google Meet są liderami w temacie, ale wkrótce przybędzie im konkurencji. Bo oto jeden z najbardziej lubianych komunikatorów dołącza do zabawy — i wkrótce ma zaoferować nie tylko opcję wideokonferencji, ale także udostępniania ekranu. A skoro tak… to właściwie po co wybierać jakiekolwiek inne komunikatory?

Telegram z opcją wideokonferencji oraz udostępniania ekranu już niebawem. Nowe funkcje na ostatniej prostej

Pierwsze plotki na temat zaoferowaniu opcji znanych z popularnych komunikatorów w Telegramie pojawiły się ubiegłego lata. Od tego czasu Telegram otrzymał wiele nowych funkcji — jego twórcy regularnie rozpieszczają nas nowościami. Można tam już swobodnie prowadzić rozmowy głosowe w większym gronie — ale wideorozmowy obsługują maksymalnie dwa konta jednocześnie. Wkrótce ma się to zmienić — twórca komunikatora zapowiedział że wideokonferencje i udostępnianie ekranu trafią do użytkowników już w maju — ze wsparciem zarówno dla komputerów, jak i tabletów. Aby korzystanie z usługi było bardziej komfortowe, Telegram zaoferuje też redukcję szumów.

Czekamy na start i… rozwój. No bo właśnie — konkurencja przez te miesiące zdążyła multum rzeczy usprawnić i zaoferować wiele przydatnych dodatków. Wierzę, że i tutaj przyjdzie na nie czas. Pytanie tylko, czy choćby najlepiej przygotowana usługa ma szansę jeszcze odciągnąć uwagę użytkowników którzy przez ostatnie miesiące przywykli do rozwiązań od Google czy Microsoftu?