Technologiczne porażki 2019 – czyli kto dał ciała?

Dziwi mnie jednak podejście Stanów Zjednoczonych – po co wojować z Chinami, skoro na dobrą sprawę wszyscy tego państwa potrzebują? Huawei będzie żył tak długo, jak długo pozwoli mu na to partia – zewnętrzne ciosy nie mają tutaj szczególnej siły. Jak dla mnie, zupełnie przestrzelona strategia Białego Domu… w sumie to właśnie oni powinni otrzymać ode mnie laurkę „wielkiego przegranego”. Nie zyskali na tym prawie nic.

Bethesda na bis! Fallout 76

Fallout First. Ależ to jest dramat… po nieudanej premierze multiplayerowego fallouta – pełnego bugów, glitchy, bez NPC-ów i bez przyjemnej rozgrywki. Wszystko to, co stanowiło o tonach dobroci wylewających się z ekranu w trakcie ogrywania jakiegokolwiek Fallouta zostało zaprzepaszczone – poszło w pierony. Bethesda, niezrażona wydaniem bubla stworzyła abonament Fallout First, który za nieco ponad 60 złotych pozwala na tworzenia własnych światów, daje dostęp do bezkresnej skrzynki oraz dodaje użytkownikowi emotek oraz ekskluzywny strój. Co zyskała na tym Bethesda? Wojny na serwerach – „plebs”, który nie zdecydował się (słusznie) płacić, zaczął atakować „bogaczy”. I na odwrót. Sytuacja w tym momencie się unormowała i ludziom najprawdopodobniej znudziły się potyczki, ale w dalszym ciągu czuć pewną wrogość. Dlaczego w owej wrogości ludzie nie jednoczą się przeciw Bethesda?