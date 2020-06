Xbox Series S z szybszym procesorem niż PS5

Podobno już pierwsze egzemplarze konsoli Xbox Series X, które Microsoft dostarczył deweloperom, miały specjalny tryb pracy, który ograniczał wydajność konsoli do słabszej wersji o kodowej nazwie Lockhart. Różnica w wydajności będzie zapewne znacząca, bo o ile taktowanie procesora jest bardzo podobne i nawet podobno wyższe niż w PS5, o tyle w Xbox Series S znajdziemy mniej pamięci RAM oraz słabszy układ graficzny. Pozostanie za to wsparcie dla ray-tracingu, choć rozdzielczość zostanie w większości gier ograniczona do 1080p albo 1440p.

to the “Lockhart will hold back next-gen” crowd: • Lockhart CPU is faster than PS5

• Lockhart supports raytracing

• Game developers have been building PC titles for multiple GPUs for… decades 🔒💚 — Tom Warren (@tomwarren) June 29, 2020

Według ostatnich plotek Xbox Series X będzie miał do dyspozycji około 13,5 GB pamięci RAM, podczas gdy w modele Series S ma to być zaledwie 7,5 GB. Jeszcze większa różnica jest w wydajności GPU. W tym pierwszym wypadku ma to być nawet 12 TFlopsów, podczas gdy w słabszym wariancie zaledwie 4 TFlopsy. Na początek nowej generacji pewnie jeszcze wystarczy, ale pewnie im więcej gier będzie się pojawiało, tym ustawienia graficzne na starszej konsoli będą musiałby być niższe.