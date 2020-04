Już przy okazji pierwszych plotek i przecieków na temat następnej generacji mówiło się, że Microsoft przygotowuje przynajmniej dwie edycje swojej następnej konsoli. Na oficjalnej prezentacji Xbox Series X pojawił się tylko jeden sprzęt. Wyposażony w topowe komponenty, osiągający wydajność na poziomie 12 teraflopów ze wsparciem 4K, 120 klatek na sekundę, ray-tracing, itp. robi piorunujące wrażenie na papierze. Ważniejsze od samych specyfikacji sprzętu są gry, dlatego z ostateczną oceną, czy konsola zje konkurencję na śniadanie, jeszcze się wstrzymam. Microsoft nie zamierza jednak skupić się wyłącznie na tej edycji. W przygotowaniu ma być również nieco słabsza, ale za to tańsza odsłona o nazwie Xbox Series S.

Poznaliśmy wygląd konsoli, poznaliśmy jej specyfikację i przybliżoną datę premiery. Nadal nie wiemy o Xbox Series X ile nam przyjdzie za nią zapłacić. A to bez wątpienia będzie miało największe znaczenie dla potencjalnego klienta. Czy cena Xbox Series X rzeczywiście będzie na poziomie 2500 złotych na premierę? Odpowiedź na to pytanie poznamy pewnie za kilka tygodni lub miesięcy. Coś mi mówi, że zarówno Microsoft, jak i Sony, które też może pracować nad dwoma wariantami PlayStation 5, do samego końca czekają z odkryciem wszystkich kart. Amerykańska firma ma nas jeszcze zaskoczyć drugim modelem, który będzie znacznie tańszy, ale nie będzie oferował tych samych możliwości. Taki ma być właśnie Xbox Series S.

Xbox One X z tańszą alternatywą. Xbox Lockhart (Xbox Series S) może zostać zaprezentowany za kilka tygodni