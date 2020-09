Najlepiej zaznaczyć tutaj dwa zakresy – This Week i This Month. Po co? Otóż wyobraźmy sobie, że sprawdzając zadania do wykonania na dziś okaże się, że mamy do wykonania tylko jedno zadanie, więc przechodząc do zakładki This Week znajdziemy w niej to i wszystkie pozostałe zadania z tego tygodnia, co pozwoli wykonać być może kilka innych w danym dniu, z uwagi na więcej wolnego czasu niż w pozostałe dni tygodnia.

Działa to też w drugą stronę. Przy założeniu, że dodajemy dzisiaj zadanie do wykonania w tym miesiącu (28 września), z automatu wskoczy ono bez zmian w tych ustawieniach tylko do zakładki do zrobienia w tym tygodniu. W tym miesiącu = w tym tygodniu. Więc, jeśli chcemy podejrzeć wszystko, co zostało do zrobienia jeszcze w tym miesiącu, warto dokonać tej zmiany.

Całość wydaje się bardzo dobrze przemyślana i wykonana. Obsługa aplikacji jest niezwykle prosta i intuicyjna, pozwala na efektywne rozplanowanie zadań w czasie, bez rozpraszaczy w postaci powiadomień i nakładających się zadań do wykonania. Niestety, dostępna jest na razie tylko dla posiadaczy urządzeń z iOS na pokładzie, do pobrania za darmo z App Store.