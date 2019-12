Szalone liczby streamingu. Dacie wiarę ile godzin streamów obejrzano w 2019? Ja przecieram oczy ze zdziwienia

Zdarza wam się oglądać w sieci streamy internetowych celebrytów czy graczy? Ja, przyznaję bez bicia, jeszcze nigdy się nie skusiłem na takie podglądanie, choć — naturalnie — dzięki dobrodziejstwu internetu zdarzyło mi się obejrzeć kilka wydarzeń „na żywo” online. To właśnie one pozwalają mi być na bieżąco z technologicznymi czy growymi konferencjami. Ale pytając o streamy w sieci, raczej nie miałem na myśli relacji z wydarzeń, a raczej zwyczajne przechodzenie gier, kolorowanki na żywo, gry na instrumentach, nakładanie makijażu, relacje z potyczek online w sieciowych strzelaninach czy co tam się jeszcze w temacie wyprawia. Tym w 2019 nie poświęciłem nawet kwadransu i nic nie wskazuje na to, by w 2020 miało się to zmienić. Ale statystyki którymi podzielił się StreamElements w raporcie State of Streaming robią wrażenie. W tym roku użytkownicy obejrzeli w sumie półtora miliona lat streamów.

Półtora miliona lat streamów i nawet minuty ode mnie

Sumarycznie obejrzano około 12,7 miliarda godzin takich relacji. Czy to dużo? No dla mnie — kosmiczna liczba, tym bardziej jeżeli weźmiemy pod uwagę ekspresowy wzrost. W 2018 było to tylko 10,3 miliarda godzin. I jak zaznaczają autorzy — wbrew pozorom nie chodzi tylko o najpopularniejsze z nich, czyli te związane z grami wideo. Drugą najpopularniejszą kategorią okazała się IRL, gdzie czekają sekcje takie jak po prostu rozmowy, muzyka i sztuka, nauka i technologia, żywność i napoje, hobby i rzemiosło czy podróże i rekreacja. W samym tylko listopadzie użytkownicy Twitcha spędzili na tamtejszych streamach około 66. milionów godzin.

Król jest tylko jeden — nazywa się Twitch

Wielu dużych graczy technologicznych ma swoje serwisy streamingowe. Microsoft w pocie czoła promuje Mixer, Facebook Gaming też regularnie podkupuje gwiazdy. Relacje live na YouTube cieszą się ogromną popularnością, owszem, ale przy Twitchu to kropla w morzu. 9,34 miliarda godzin ze wspomnianych 12,7 obejrzanych zostało właśnie tam. Na drugim miejscu jest YouTube (2,68 miliarda godzin). Jak widać — reszta mimo ściągania do siebie coraz większych sław to płotki, mimo że z kadym rokiem notują ogromne wzrosty (rzędu 149% [Mixer], a nawet 210% [Facebook Gaming]!).