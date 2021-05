SteelSeries ma już 20 lat. To oni stoją za innowacyjnym sprzętem gamingowym i wsparciem e-sportu

W 2007 roku SteelSeries wypuściło na rynek pierwszą na świecie myszkę posiadającą wbudowaną pamięć z profilami (Ikari), rok później mysz z procesorem ARM, w pewnym sensie kultową, bo wspominaną po dziś dzień – Xai/Sensei. W 2008 roku SteelSeries wchłonęło producenta sprzętu komputerowego Ideazon. Firma nie ograniczała się oczywiście do myszek i podkładek, w 2004 roku stworzyła Icemat Audio, pierwsze gamingowe słuchawki, w 2005 pierwsze słuchawki z chowanym mikrofonem (SteelSound 5H). W 2006 roku natomiast pierwszą mechaniczną klawiaturę gamingową, Steelkeys 6G.

Innowacje towarzyszą SteelSeries cały czas i wcale nie ograniczają się wyłącznie do sprzętów sprzed lat. Wypuszczona w 2018 roku myszka Rival 600 była pierwszym tego typu sprzętem z zaawansowanym czujnikiem lift-off. W 2019 roku natomiast na rynku pojawiła się klawiatura Apex Pro, która uznawana jest za pierwsze tego typu urządzenie z regulowaną aktywacją klawiszy. Jest więc więcej niż pewne, że w kolejnych latach duńska firma będzie oferować kolejne innowacje, które w mniejszy lub większy sposób zmienią rynek peryferiów gamingowych.

Dziś tych produktów jest już tak dużo, że ich wymienianie nie ma sensu, ale przygotowywaliśmy niedawno materiał o aktualnie dostępnych na rynku akcesoriach gamingowych SteelSeries, warto więc tam zerknąć jeśli szukacie takiego sprzętu.

Sprzęty SteelSeries były wielokrotnie nagradzane za takie innowacje, jak chociażby mikrofon Clearcast w słuchawkach Arctis, przełączniki OmniPoint w klawiaturach czy technologię Quantum 2.0 Wireless stosowaną w myszkach bezprzewodowych.

e-Sport

SteelSeries jest od zawsze związane ze sceną e-sportową i nic nie wskazuje na to, by w przyszłości cokolwiek miało się w tym temacie zmienić. Współpracuje z najlepszymi e-sportowcami, którzy osiągają światowe sukcesy w turniejach gamingowych. Wystarczy wspomnieć o takich drużynach, jak FaZe Clan, OG, czy TYLOO. I są to e-sportowcy z sukcesami, od 2001 roku zawodowi gracze zdobyli z pomocą SteelSeries więcej nagród pieniężnych niż użytkownicy jakiejkolwiek innej marki.

SteelSeries współpracuje też z największymi wydawcami gier, takimi jak Electronic Arts, Blizzard czy Ubisoft, nie są im również obce współprace z influencerami czy gwiazdami z wielkiego i małego ekranu. Na pewno część z Was śledziła losy znanego z roli Supermana i Geralta Henry’ego Cavilla, który w pocie czoła składał swój gamingowy komputer. Popularny aktor współpracuje z marką i korzysta ze słuchawek SteelSeries Arctis.

Jednym z nich jest również znany z roli Góry w Grze o Tron i zawodów strongman – Hafþór Júlíus Björnsson.

Ekosystem sprzętów SteelSeries

Pojedyncze urządzenia to fajna sprawa, ale jednak jeszcze więcej frajdy daje ich spięcie w jeden ekosystem. Firma opracowała oczywiście swoje własne oprogramowanie łączące sprzedawane urządzenia i pobranie SteelSeries Engine to w zasadzie pierwsze, co powinno się zrobić po zakupie nawet jednego sprzętu duńskiej firmy. Obsługuje ono zarówno klawiatury, myszki, podkładki jak i słuchawki oferując nie tylko możliwość konfiguracji tych urządzeń. Jak sami wiecie, w sprzętach gamingowych cały czas popularne jest podświetlenie RGB i spięcie wszystkich urządzeń w jeden „żyjący świetlny organizm” przy pomocy oprogramowania PrismSync to naprawdę świetna sprawa, kapitalny wygląd stanowiska do grania, a dla niektórych również dodatkowe informacje wizualne podczas zaciętych meczów w sieciowych grach. Zaglądając w dodatkowe aplikacje, które można spiąć z oprogramowaniem SteelSeries znajdziecie odpowiednie programy dla najpopularniejszych sieciowych gier, takich jak CS: GO, DOTA 2 czy League of Legends. Jest nawet specjalny mod do Minecrafta, który pozwoli wyświetlać informacje o grze na urządzeniach firmy.