VPN nie pomoże wam już w kupowaniu gier w najtańszych regionach Steama

Gracze chwytają się różnych sposobów, aby kupować gry taniej poza okresami wyprzedaży. Wielu z nich korzysta w trakcie zakupów z usług VPN, aby odnaleźć rejon, w którym zakup jest najbardziej korzystny. Od teraz jednak nie będzie to takie proste. Valve od jakiegoś czasu zwalczało ten proceder, do tej pory jednak niewystarczająco skutecznie. Teraz firma rzuciła wszystkim, którzy używali tej metody, kłody pod nogi, wprowadzając nowe obostrzenia.

Valve has recently made changing your store country more strict, which requires completing a purchase using a payment method from that country.

This should hinder the ability of using VPNs to buy games cheaper. pic.twitter.com/IozwoO6gsi

— Steam Database (@SteamDB) July 29, 2020