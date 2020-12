Niby szczegół, ale… niezwykle irytujący. Jako osoba korzystająca przez lata ze Spotify przede wszystkim na smartfonie i tablecie, nie do końca mogłem zrozumieć ograniczenie dodawania własnych okładek dla list odtwarzania wyłącznie z komputera. Teraz, kiedy właściwie w ogóle nie korzystam już z platformy — dodawanie okładek ze smartfona stało się faktem!

Dodawanie okładki w Spotify na smartfonie nareszcie staje się możliwe!

W kontekście braków i zawiłości interfejsu Spotify, to drobnostka — ale wierzę, że ucieszy wielu użytkowników platformy. Wysyłanie własnych okładek dla własnoręcznie wykonanych list odtwarzania od teraz jest dostępne zarówno na smartfonach z iOS jak i Androidem. Mogą z niego skorzystać wszyscy użytkownicy — zarówno ci korzystający z darmowej wersji aplikacji, jak i płacący z aktywowaną opcją Premium.

Jak dodać własną okładkę do playlisty na Spotify na telefonie?

Aby dodać własną okładkę do playlisty Spotify na smartfonie lub tablecie należy ją przede wszystkim odszukać na liście i otworzyć. Gotowe? Teraz wystarczy otworzyć menu związane z zarządzaniem listą ukryte pod symbolem trzech charakterystycznych kropek i wejść do trybu edycji. Tam już czeka na nas polecenie zmiany okładki. Możemy zarówno wybrać grafikę z biblioteki naszego urządzenia, jak i… po prostu zrobić zdjęcie. Gotowe? No to zapisujemy i cieszymy się własną okładką w playliście na Spotify!