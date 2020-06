Sony Xperia L4 – budżetowiec pełen sprzeczności za 999 zł

Fenomenalny czas pracy na baterii

Jeśli spojrzeć na samą pojemność baterii, Xperia nie wyróżnia się specjalnie na tle konkurencji. 3580 mAh to nie mało, ale nie rzuca też na kolana. Jednak to, co z tą pojemnością robią algorytmy Sony, budzi respekt. Prywatnie nie używam smartfonów bardzo intensywnie, większość czasu pracuję na komputerze stacjonarnym. Jednaak na czas testu przestawiłem się tak, aby jak najwięcej spraw ogarnąć właśnie przy pomocy Xperii. Poczta, redakcyjny Slack, mobilne granie, przeglądanie netu plus bieganie z Endomondo i Google Fit. Pomimo tego telefon zawsze wytrzymywał na jednym ładowaniu ponad dwie doby. Gdybym używał go tak, jak mam to w zwyczaju, przypuszczalnie mógłbym osiągnąć wynik trzech dni na jednym ładowaniu, o ile nie więcej.

W zestawie dostajemy ładowarkę 5,0V @ 1,5 A / 7,5 W, ale jeśli posiadamy mocniejszą, to telefon wspiera szybkie ładowanie. Sprawdziłem to przy pomocy ładowarki od Lumii (5,0V @ 3 A / 15 W), jest wyraźnie szybciej. Ładowanie odbywa się za pośrednictwem portu USB-C.

Wydajność powinna być lepsza

Decyzja o użyciu praktycznie tych samych komponentów co w starszym modelu jest cokolwiek dziwna. Mediatek Helio P22, który i rok temu jakimś demonem prędkości nie był, w L4 dostał do ogarnięcia trochę więcej pikseli i kilka dodatków. Do tego nie zmieniła się ilość RAM, dalej są to skromne jak na Androida 3 GB. W codziennym użyciu tragedii nie ma, ale nie da się ukryć, że lagi interfejsu się zdarzają. Nie są to długie zacięcia, ale wystarczające, żeby nasze oko i mózg je zarejestrowały.

W teście Geekbench telefon uzyskał w teście CPU marne 150 punktów single-core i 850 punktów multi-core. Co ciekawe, nie udało się przeprowadzić testu „Compute”, aplikacja za każdym razem wywalała się mniej więcej w połowie. Jak to wygląda na tle konkurencji? Tańszy Huawei P smart 2019, wyposażony w Kirina 710 osiągnął odpowiednio 322 i 1259 punktów. Ta różnica prędkości jest też wyczuwalna w realnym życiu.