Sons of Anarchy to już kultowy serial. Oto ciekawostki z nim związane

Część aktorów to zapaleni motocykliści, którzy doskonale wiedzieli, co robią, gdy siadali za sterami swoich maszyn. Nie wszyscy byli jednak doświadczeni w tej materii. Ron Perlman miał początkowo całkiem spory problem, aby przekonać się do jazdy na Harley’u i musiał ostatecznie brać specjalne lekcje, które wyrobiły w nim odpowiednie nawyki i nauczyły go właściwego zachowania motocyklisty z krwi i kości.

Historia tenisówek Jax’a z Sons of Anarchy to samo życie

Charlie Hunnam w trakcie przygotowań do roli Jaxa przebywał wśród prawdziwych motocyklistów, podpatrując ich zachowania i zwyczaje. Chciał zrozumieć ich lepiej, aby móc jak najdokładniej oddać specyfikę ich zachowania. Zauważył, że większość z nich nosi na nogach zwykłe tenisówki, a nie wielkie i ciężkie buciory. Dlatego też Jax również występuje w białych tenisówkach. Kolejnym z powodów było pokazanie butów w formie symbolu dążenia Jaxa do zachowania w sobie pewnej moralnej czystości, Stąd właśnie w finale serialu jest bardzo wyraźna scena wyrzucania przez Jaxa butów… o których więcej nie będę mówić, aby nie spojlerować. Oczywiście słynne buty pomogły w promowaniu marki ubrań sygnowanych chociażby logiem serialu. Czy to bluza z Sons of Anarchy, czy to koszulka – znajdzie się wszystko.

Sons of Anarchy – te znane postacie wystąpiły gościnnie

W serialu pojawiło się wiele znanych twarzy. Skupmy się na co ciekawszych kwestiach w sprawie obsady Sons of Anarchy. Warto wspomnieć, że w produkcji pojawił się Marilyn Manson, który wcielił się w postać białego rasisty – Rona Tullyego. W produkcji pojawiła się też znana z Glee, Lea Michele. Jako kelnerka w restauracji rozmawia z Gemmą Teller-Morrow. Ashley Tisdale zagrała Emmy Jean. David Hasselhoff zagra z kolei emerytowaną gwiazdę porno. Stephen King w Sons of Anarchy wcielił się w motocyklową wersję postaci Harveya Keitela z Pulp Fiction.

Brakuje Ci Sons of Anarchy? Kurt Sutter nakręcił Mayans MC!

Mayan MC to kontynuacja nagradzanego serialu Sons of Anarchy o członku gangu motocyklowego Mayans M.C. – Ezekielu „EZ” Reyesie. Twórcami serialu są Kurt Sutter i Elgin James. Mayans M.C. jest emitowany od 4 września 2018 roku. Serial można aktualnie oglądać na platformie HBO GO. Serial spotkał się początkowo ze średnio pozytywnym odbiorem krytyków. Jednak w miarę postępu serii odbiór stał się bardziej pozytywny. O czym jest Mayans MC? Ezekiel „EZ” Reyes swego czasu uchodził za cudownego chłopaka zdolnego sięgnąć po karierę w stylu amerykańskiego snu. Wiele się jednak zmieniło, bo teraz jest członkiem gangu motocyklowego Mayans M.C. Działają na kalifornijsko-meksykańskiej granicy. Mężczyzna stara się pogodzić się ze swoim bratem, jednocześnie szukając prawdy o śmierci matki.