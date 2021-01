Po co komu odświeżanie 160 Hz w smartfonie?

Kto by pomyślał, że Redmi będzie tak bardzo starało się być w czymś pierwsze

O tym, że chińskie smartfony zaczęły kreować trendy i popychać rynek mobile do przodu wiemy już nie od dziś. Wystarczy spojrzeć na Huawei, który swego czasu nieźle namieszał w segmencie mobilnej fotografii. Chińskie firmy to również superszybie ładowanie, którego próżno szukać u konkurencji. Owszem, szybkie uzupełnianie energii w smartfonie mają już praktycznie wszyscy, ale to wciąż wartości dużo niższe niż te prezentowane przez Xiaomi czy Oppo.

Wygląda na to, że Realme zamierza umieścić w tegorocznych flagowcach ekrany z odświeżaniem 160 Hz. Fajnie, tylko po co?

Logicznym jest, że wyższe wartości to płynniejszy obraz, sens widzę tu jednak podczas grania na monitorach i to w dodatku w produkcje, gdzie fps-y są większe niż 60. A, że branża gier goni (często bezsensownie) za klatkami i odświeżaniem to rozumiem, że jeśli chodzi o gamingowe smartfony, pewne trendy są z zasady kopiowane. Specjalny tryb odświeżania można było odblokować w przeznaczonym do gier Asusie ROG Phone 3, który uruchamiał się kiedy jakaś produkcja miała odblokowane klatki i dała radę osiągać ich wysokie wartości. O ile jednak w grze ma to jeszcze sens, w normalnym użytkowaniu nie bardzo. A, jakby nie patrzeć, flagowiec to telefon do codziennego korzystania, przeglądania sieci, oglądania filmów czy słuchania muzyki. Po co ma więc mieć ekran z odświeżaniem 160 Hz? Nie mam zielonego pojęcia.

Powiem więcej – w codziennym użytkowaniu przeskok z 90 Hz na 120 Hz nie był dla mnie specjalnie zauważalny. Szczególnie, że taki na przykład Samsung sprytnie podciągnął to pod tryb adaptacyjny, który sam reguluje z jakim odświeżaniem wyświetlany jest obraz. Ale żeby było jasne, przeskok z 60 Hz na 90 Hz jest ogromny, a różnica zdecydowanie zauważalna.