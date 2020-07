Używali Slacka i stracili firmowe dane. Uważaj, to może spotkać i Ciebie

Slack umywa ręce. Atak nie ma związku z ich zabezpieczeniami

Temat skomentował natomiast przedstawiciel Slack Technologies. I jak możecie się domyślić, firma nie ma sobie nic do zarzucenia – co więcej, twierdzi, że włamanie nie miało żadnego związku z ich zabezpieczeniami. Z biznesowego punktu widzenia taki komunikat jest konieczny żeby nie przestraszyć pozostałych firm korzystających ze Slacka. Wskazano natomiast, że włamanie opierało się na socjotechnice i to właśnie ona była powodem uzyskania dostępu do firmowego konta Twittera a następnie do narzędzi umożliwiających zalogowanie się do wewnętrznego systemu. Nie czuję się z tego powodu bezpieczniej, jeśli mam być szczery.

Trochę uwagi i ostrożności jeszcze nigdy nikogo nie zabiło

Jak więc sami widzicie, problemem nie są zabezpieczenia samej usługi, ale treści jakie pojawiają się w komunikatorach. I tu w zasadzie jedynymi winnymi są pracownicy Twittera, którzy dość frywolnie podeszli do tematu bezpieczeństwa i nie czuli skrępowania by dzielić się loginami czy hasłami do wewnętrznego systemu w sieciowym komunikatorze. Pewnie nie oni jedyni i jestem więcej niż pewien, że w wielu firmach wrażliwe dane przekazywane są choćby na facebookowym Messengerze. Wszystko jest ok do momentu aż ktoś niepowołany nie dostanie się do tych informacji. Tym bardziej szkoda, że dopiero wtedy dociera do ludzi, że może używanie ogólnodostępnych serwisów komunikacyjnych musi wiązać się z większym zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa. I teraz pozostaje pytanie – czy jakiekolwiek narzędzie służące do współpracy zespołowej jest bezpieczna? Zasadniczo tak, jeśli oczywiście spełnia pewne normy, choćby oferując dwuskładnikowe uwierzytelnianie i odpowiednio chroniąc loginy i hasła swoich użytkowników (a patrząc na to ile jest wycieków, z tym jest niestety różnie). Druga sprawa to oczywiście treści jakie są tam publikowane i gdyby pracownicy Twittera trochę się opamiętali, nie doszłoby do całej sytuacji. Trzecia kwestia to natomiast wspomniana wyżej socjotechnika, tak chętnie wykorzystywana do włamów. Trochę inwencji twórczej i wiele osób potrafi paść ofiarą dużo bardziej rozgarniętych włamywaczy, którzy używając sprytnych podchodów wręcz wyciągają dane logowania. A tu można było przecież stwierdzić – „to tylko nasz Slack” i nie przejąć się tak bardzo jak przy danych logowania do wewnętrznych serwisów pracodawcy.

