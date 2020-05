Ogłoszenie projektu, w który był zaangażowany Steve Carell oraz Greg Daniels od razu zwróciło moją uwagę. Netflix słynie z popierania i finansowania przeróżnych (także ryzykownych) produkcji, a skoro za „Siłami Kosmicznymi” mają stać takie gwiazdy, to jego realizacja była formalnością. Co ciekawe, to nie twórca amerykańskiej wersji „The Office” ani słynny aktor wpadli na ten pomysł, lecz inicjatywa wyszła od serwisu streamingowego. Na pokład udało się ściągnąć takie tuzy i produkcja ruszyła.

Serial Siły Kosmiczne powstawał w dość nietypowy sposób. Netflix wpadł na pomysł, który uznał za wyjątkowo zabawny, na każdym spotkaniu wszyscy pękali ze śmiechu: zróbmy serial o narodzinach fikcyjnych Sił Kosmicznych! O tym pomyśle dowiedziałem się od mojego agenta, Netflix przedstawił mi koncepcję serialu, potem ja przekazałam ją Gregowi i wszyscy zareagowali podobnie. – Steve Carell

Siły Kosmiczne – kiedy zobaczymy serial Netfliksa?

Dziś, 24 dni przed premierą pierwszego sezonu „Siły Kosmiczne” na Netflix mamy okazję obejrzeć pierwszy zwiastun serialu. Do tej pory znaliśmy tylko zarys fabuły i widzieliśmy zdjęcia promocyjne, więc apetyt rósł. Teraz już jestem przekonany, że „Siłom Kosmicznym” trzeba będzie dać szansę, bo trwający blisko 3 minuty klip ukazuje spory potencjał sitcomu. Główną rolę w serialu zagra, oczywiście Carell – wcieli się w Marka R. Nairda będącego zasłużonym pilotem i generałem najwyższego stopnia.

Chcieliśmy właściwie i z należnym szacunkiem oddać wojskowe cechy postaci granej przez Steve’a, a nawet wyrazić nasz podziw. Naszymi konsultantami są astronauci, naukowcy, a Mark Vazquez, doradzający w kwestiach militarnych, nauczył nas wiele o wojskowym sposobie zachowania. Zarówno Steve, jak i ja, mamy w wojsku bliskich, których kochamy i szanujem, więc mamy nadzieję, że serial im się spodoba – Greg Daniels

Jest ambitny, marzy o awansie i dowodzenie Siłami Powietrznymi USA. Zamiast tego, w jego ręce trafiają nowo utworzone Siły Kosmiczne. Sporo przed nim wyzwań (między innymi powrót na Księżyc), dlatego wykonując polecenia Białego Domu przeprowadza się do Kolorado i rozpoczyna pracę. W serialu grają także John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome oraz Ben Schwartz, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow oraz Don Lake. Ekipę tworzącą uzupełnia Howard Klein z wytwórni 3Arts (odpowiedzialnej za „The Office”). Rolę showrunnera powierzono oczywiście Danielsowi.

Siły Kosmiczne – zwiastun sitcomu ze Stevem Carellem17