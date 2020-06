Silver gaming: co wiemy o polskich graczach z kategorii wiekowej 55+?

Z badania wynika, że gracze w wieku 55+ grają nieco rzadziej niż młodsze grupy wiekowe. Raczej nie kategoryzują się też jako gamerzy, mimo wszystko otwarcie wskazują gry wideo jako swoje hobby (aż 1/3 przebadanych) — i twierdzi, że poświęca im dużo czasu. Wśród badanych znaleźli się przede wszystkim gracze, którzy poświęcają tej rozrywce około 7 godzin w tygodniu (21%), ale tych bardziej zaangażowanych — nazywanych heavy userami — poświęcających tej rozrywce 2x więcej czasu także nie zabrakło (9%). 70% wszystkich badanych przyznaje, że gry to dla nich przede wszystkim forma relaksu, a ponadto dobry sposób na trenowanie refleksu i zręczności.

A w co przede wszystkim grają silver gamerzy? Najczęściej są to gry logiczne i edukacyjne (74%), dalej w rankingu znalazły się: przygodówki, sportówki i strzelaniny. Dla wielu to może być niemałym zaskoczeniem, ale pasjans — żartobliwie nazywany ulubioną grą pracowników biurowych — to ulubiona gra tylko 8% badanych. Wśród ulubionych gier wskazywane były serie gier takie jak Wiedźmin (25%), The Sims (22%) oraz Fifa (21%).

Zdecydowana większość silver gamerów (72%) zgadza się ze stwierdzeniem, że „gry rozwijają zręczność i refleks”. Równie ważną motywacją są dla seniorów także poczucie odstresowania i relaks, które wskazało 71% respondentów. Z kolei 67 % graczy 55+ podkreśliło satysfakcję z grania, gdy uda się im przejść trudny poziom lub misję i zdobyć kolejne osiągnięcie. W Polsce przebadana grupa wiekowa najczęściej gra w trybie single player, a więc w rodzaju rozgrywki przeznaczonej dla jednego gracza, chociaż już 25% badanych przyznało, że w ostatnim tygodniu grało też online z innymi ludźmi.

