Ciekawostką, ale nie zaskoczeniem. Pracę zdalną odkryło i doceniło wiele branż i firm, który mogły się przekonać w czasie lockdownu, że to po prostu działa, z korzyściami na wielu płaszczyznach.

Paweł Łopatka, Dyrektor Zarządzający SoftServe Poland:

Kryzys związany z pandemią pokazał, że praca zdalna wcale nie musi być mniej efektywna. Nasi klienci zauważyli wzrost produktywności, co jasno komunikują w kwartalnych ankietach satysfakcji. Również pracownicy, w większości, doceniają możliwość pracy z domu. Oczywiście na razie pracujemy zdalnie dopiero kilka miesięcy i otwarte pozostaje pytanie, w jaki sposób w dłuższej perspektywie praca z domu przełoży się na motywację, zaangażowanie oraz relacje pracowników z firmą. W związku z tym powołaliśmy wewnętrzny zespół, który opracowuje różne scenariusze pokazujące, jak w przyszłości może wyglądać nasza praca. Każdy z tych scenariuszy jest na razie otwarty.

W sektorze IT było to bardzo wyraźne, w I półroczu 2020 roku na jedną ofertę pracy zdalnej przypadały aż 33 aplikacje, kiedy jeszcze rok temu było to 18,5 aplikacji.

Nie zmieniła się za to prawie w ogóle popularność typów oferowanych umów specjalistom IT. W I połowie 2019 roku najczęściej były to kontrakty B2B, które stanowiły 60% z wszystkich ofert pracy. Z kolei w I półroczu tego roku odpowiadały one za 57% ofert, umowy o pracę 39%, a 4% za inne formy zatrudnienia.

Jak to wyglądało w I półroczu, jeśli chodzi o zarobki? W przypadku kontraktów B2B mediana najniższych wynagrodzeń wyniosła 12 tys. zł +VAT, kiedy w tym samym okresie roku ubiegłego było to 10 tys. zł +VAT. Mediana najwyższych wynagrodzeń z kolei wzrosła o 10% i wyniosła w tym roku 17,6 tys. zł.

Na umowę o pracę mediana najniższych zarobków wzrosła z 8 tys. zł brutto do 8,9 tys., a najwyższych z 13 tys. do 13,2 tys. zł. Jeśli chodzi o umowy zlecenie czy dzieło, zarobki w I półroczu 2020 roku kształtowały się w przedziale 6,1 tys. zł – 10,5 tys. zł brutto.