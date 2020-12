By maksymalnie wykorzystać możliwości ekranu MicroLED 110”, Samsung wprowadził i zoptymalizował szereg rozwiązań znanych ze telewizorów Smart TV. Widzowie mogą np. wygodnie korzystać z funkcji Multi View, by na podzielonym ekranie oglądać jednocześnie treści pochodzące nawet z 4 różnych źródeł. Każda z części podzielonego ekranu ma przekątną wynoszącą 55″. Używając tej funkcji, użytkownicy mogą korzystać z kilku podłączonych urządzeń zewnętrznych i śledzić wiadomości, oglądać filmy czy treści z innych aplikacji w jednym miejscu – mogą zatem np. oglądać kilka wydarzeń sportowych równocześnie lub grać, od czasu do czasu zerkając na odtwarzany w streamingu poradnik gracza – a wszystko to w niezwykłej jakości i rozmiarze. To jednak nie wszystko, ponieważ dynamiczne wrażenia audio, jakie zapewnia MicroLED 110”, są równie wciągające jak efekty wizualne. Telewizor posiada wbudowany Majestic Sound System. Zapewnia on przełomowy dźwięk przestrzenny 5.1 bez zewnętrznego głośnika, tym samym przekształcając każdy pokój w domowe kino. Dodatkowo funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem Pro (Object Tracking Sound Pro) identyfikuje poruszające się na ekranie obiekty i tak kieruje dźwiękiem, by zdawał się „śledzić” ich ruch. Zatem gdy w oglądanym filmie nad bohaterem przelatuje samolot, widz odniesie wrażenie, jakby nad jego głową ryczały silniki maszyny.

Telewizory są już dostępne w przedsprzedaży, ale tylko w Korei. Na pozostałe rynki mają jednak trafić już niedługo, bo w pierwszym kwartale 2021 roku. Cena? Samsung na razie jeszcze jej nie ujawnił, ale jak to z nową technologią bywa, będzie zaporowa i mówimy prawdopodobnie o najdroższych telewizorach w ofercie producenta, droższych niż aktualnie dostępne topowe model oferujące rozdzielczość 8K. A to jednocześnie oznacza, że zanim sprzęty z ekranami MicroLED trafią do „normalnych” ludzi, będziemy musieli poczekać jeszcze kilka lat. Wszystko wskazuje jednak na to, że warto poczekać.

