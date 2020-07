Samsung pokazał Galaxy A31 z baterią 5000 mAh

Samsung Galaxy A31 – obudowa i ekran

Galaxy A31 to spory smartfon z ekranem o przekątnej 6,4-cala. Ekran określany przez Samsunga jako Infinity-U charakteryzuje się łezką na kamerę. Smartfon ma też charakterystyczny dla androidowych konstrukcji podbródek. Sam wyświetlacz to Super AMOLED FHD+ o rozdzielczości 1080 x 2400 px.

Pod ekranem ukryto skaner linii papilarnych współpracujący z samsungową technologią Knox. W porównaniu do poprzednika telefon „przytył” o prawie milimetr, jego grubość to 8,6 mm. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne: Prism Crush Black oraz Prism Crush Blue.