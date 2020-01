Samsung i MS połączyli siły. Zapowiadają intrygujący smartfon, który z pewnością znajdzie grono fanów

Większość użytkowników myśli o smartfonach przede wszystkim w ujęciu prywatnym. Tego, jak korzystają z nich w wolnym czasie — stąd też kluczowymi elementami są dla nich szybkie podzespoły, dobre aparaty fotograficzne i design dzięki któremu nie trzeba go będzie się wstydzić. Ale należy pamiętać, że telefony nie są urządzeniami z których korzystamy wyłącznie prywatnie — to także sprzęt który zakupują małe i duże firmy, by ich pracownicy mogli się swobodnie komunikować. I tam wymagania często są nieco inne niż te, które stawiamy przed nimi w ujęciu prywatnym. Samsung i Microsoft chcą wyjść im naprzeciw i prezentują efekt swojej współpracy: Galaxy XCover Pro!

Galaxy XCover Pro: dzieło Samsunga, które rozbłyśnie dzięki współpracy z Microsoftem

Samsung wczoraj na swojej stronie oficjalnie przedstawił Galaxy XCover Pro, który trafi wyłącznie na rynek amerykański i wyceniony tam został na 499 dolarów. Co tak niezwykłego jest w urządzeniu i skąd ta współpraca z gigantem z Redmond?

Elementem który wyróżnia go najbardziej jest funkcja walkie-talkie (push to talk), która działa w oparciu o aplikację MS — Teams. Tę stworzoną z myślą o lepszej komunikacji w miejscu pracy (czy, jak wolicie, bezpośrednim konkurencie Slacka). Kilka dni temu Microsoft ogłosił tę funkcję dodając, że będzie ona dostępna na wybranych modelach smartfonów. No to właśnie poznaliśmy pierwszy z nich!

Dlaczego więc firmy miałyby wybierać taki sposób komunikacji? Nie chodzi o koszt połączeń telefonicznych, a kwestię wygody, szybkości i bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie bowiem jest znacznie szybsze, niż tradycyjne połączenia telefoniczne — Teams ma zatem okazać się godną alternatywą. Czy faktycznie uda się jej przyjąć i takie zestawy rozkochają w sobie użytkowników? To się dopiero okaże.