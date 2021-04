Samsung konsekwentnie wprowadza nowości z flagowej serii do średniej półki

Skoro o ekranie mowa, warto przypomnieć, że dostajemy tu również konfigurowalny Always OnDisplay. To zestaw informacji jakie wyświetlają się na wygaszonym ekranie smartfonu. Możemy ustawić styl zegara, zmienić jego kolor, dodać informacje, gif albo zdjęcie z galerii. To bardzo przydatna funkcja, dzięki której nie trzeba odblokowywać telefonu, by podejrzeć godzinę czy informacje o tym, że w urządzeniu czekają na nas jakieś wiadomości.

Dodatkowo ekrany w smartfonach z serii Galaxy A posiadają tryb ochrony wzroku. Nniweluje ona szkodliwe i męczące oczy niebieskie światło, co najlepiej czuć podczas korzystania z telefonu wieczorem. Warto się tym zainteresować, bo jeśli to ostatnia rzecz na jaką patrzycie w późnych godzinach nocnych, to później zdecydowanie łatwiej usnąć.

Wodoodporność już nie tylko we flagowcach – tryb ochrony wzroku

Na pewno kiedyś zdarzyło Wam się zachlapać lub, co gorsza – utopić smartfon. Elektronika nie lubi wody i oczywiście przy odrobinie szczęścia urządzenie da się odratować, ale szanse nigdy nie są duże. Dlatego wodoodporność potwierdzona specjalną normą ma tak duże znaczenie w codziennym użytkowaniu. Jak na złość pułapki czekają na nas na każdym kroku – a to rozmowa telefoniczna podczas deszczu, przewracająca się nagle szklanka z wodą, część osób lubi też zabrać smartfonu do kąpieli. Nowe Galaxy A52 i A72 mogą pochwalić się normą wodoodporności IP67. Oznacza to, że można zanurzyć te smartfony do wody o głębokości 1 metra aż na pół godziny i nic im się nie stanie. A to oznacza, że przypadkowe wodowanie w wannie pełnej wody czy zalanie napojem niczego nie zepsuje. Wystarczy przetrzeć smartfonu i używać tak, jak wcześniej. IP67 to również pyłoszczelność, więc nie trzeba się przejmować tego typu szkodliwymi dla elektroniki warunkami.