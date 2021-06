Samsung Galaxy Z Fold 3

W tym roku Samsung nie zamierza szokować nas designem, a zwyczajnie dopracował projekty, które stworzył w zeszłym roku. Dlatego Galaxy Z Fold 3 wygląda praktycznie identycznie jak poprzednik, ale za to dostanie topową specyfikację (Qualcomm Snapdragon 888), obsługę mmWave 5G oraz UWB (Ultra-Wideband), a nawet ładowanie bezprzewodowe choć tylko z mocą 9 W. Główny ekran to wyświetlacz AMOLED o przekątnej 7,5 cala, a ten mniejszy na obudowie będzie miał 6,2 cala. Znalazło się też miejsce na 3 aparaty, a cała obudowa wygląda nieco solidniej, przynajmniej na renderach. Co więcej smartfon będzie obsługiwał rysik S Pen, podobnie jak seria Galaxy Note, a na dodatek ma być tańszy niż poprzednik. Samsung podobno wycenia Folda 3 na 1600 USD.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Podobnie będzie w przypadku Galaxy Z Flip 3 5G, który wyglądem będzie bardzo zbliżony do poprzednika, ale tym razem dostępny w znacznie większej liczbie kolorów. Na renderach mamy dwa, ale według przecieków może być ich aż osiem, od czarnego, przez szary, beżowy, fioletowy, niebieski, zielony, różowy, a na białym kończąc. Powiększony zostanie też ekran zewnętrzny, który będzie miał teraz 1,9 cala i zamontowany zostanie obok dwóch sensorów aparatów.

Jak pokazuje to poniższe zdjęcie, obiektywy aparatów wystają tylko minimalnie, więc Flip 3 będzie całkiem zgrabnym smartfonem. Ekran wewnętrzny o proporcjach 25:9 będzie miał natomiast przekątną 6,7 cala, a kamera do selfie ma być zamontowana pod nim, tak aby uzyskać praktycznie bezramkową konstrukcję. Według plotek smartfon zostanie wyposażony w większą baterię i wydajniejszy procesor – Snapdragon 888 co powinno poprawić jego konkurencyjność. Cena nie będzie niestety niska, wyniesie około 1400 USD. Premiera planowana jest na początku sierpnia.

źródło: Evan Blass / GizNext