Samsung Galaxy S22 Ultra nie dostanie aparatu z matrycą 200 Mpix

Samsung przez dwie generacje dumnie reklamował swoje najdroższe flagowce hasłem kosmicznego zooma i matrycy 108 Mpix. Trudno jednak powiedzieć, żeby ta wartość drastycznie zmieniła jakość zdjęć i sprawiła, że koreańskie smartfony zostawiły konkurencję daleko w tyle. 108 Mpix w S20 Ultra miało swoje minusy i część z nich udało się wyeliminować w kolejnej odsłonie smartfona, ulepszeń doczekał się też 100x zoom, ale wciąż nie jest idealnie.

Tymczasem nowy procesor Exynos będzie potrafił obsłużyć smartfona z aż 6 obiektywami i matrycą główną z rozdzielczością 200 Mpix. To oczywiście od razu zasugerowało, że dokładnie takie parametry dostanie nadchodzący flagowiec, Samsung Galaxy S22 Ultra.

Wygląda jednak na to, że koreański producent w kolejnej generacji skupi się na ulepszeniu oprogramowania do aktualnej matrycy 108 Mpix i nie pokusi się jeszcze o debiut 200 Mpix – tak przynajmniej twierdzi Ice Universe, jeden z branżowych informatorów.

Oczywiście jest dużo za wcześnie by przyjmować takie informacje nie tyle za pewnik, co za rzetelne wycieki, ale nie jestem przekonany czy Samsung powinien w ogóle uczestniczyć w tym wyścigu na megapiksele. Ich pierwszy aparat ze 108 Mpix zebrał mieszane recenzje, dużo lepiej poradził sobie w drugiej generacji – jest więc spora szansa na to, że jego dopracowanie w kolejnym modelu da użytkownikom więcej niż debiut większej matrycy. Warto też zastanowić się gdzie w ogóle jest granica, której producenci nie powinni już przekraczać – szczególnie w świecie Facebooków, Twitterów, Instagramów i TikToków, gdzie algorytmy i tak tną jakość umieszczanych w serwisie materiałów. Owszem, powiększone dzięki kosmicznemu zoomowi zdjęcie z jeszcze większej matrycy dostanie więcej szczegółów – ale naprawdę ktoś używa tego 100x przybliżenia?

źródło