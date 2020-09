Nowa seria Samsungów na horyzoncie. Po co firmie „Galaxy F”?

I o ile ta ostatnia informacja jest dosyć pozytywna, dalej nie widzę żadnej potrzeby kolejnej serii, która nie będzie się wyróżniać spośród dwóch poprzednich. Czym będzie chciała zawalczyć seria F na rynku? Ceną? To już robi Galaxy M. Aparatami? Seria S i Note się kłania. Wydajnością? Przecież komponenty to kopiuj-wklej z innych urządzeń. Nie wiem więc, co planuje Samsung, ale idzie to w zdecydowanie złym kierunku. Kiedy popełniłem tekst, że nazwy produktów mają znaczenie, wiele osób zaznaczyło, że część producentów może celowo zaciemniać nazewnictwo by utrudnić konsumentowi wybór i zorientowanie się, że kupując ich urządzenie wcale nie mają najlepszej wartości za daną cenę. I w przypadku Samsunga chyba właśnie tak wygląda ta strategia – odejść od przejrzystego porfolio na rzecz zalewania rynku wolumenowo, a kupujący „coś tam” wybierze.

Samsung SM-F415F will probably launch with the marketing name 'Galaxy F41'.

First phone of Galaxy F Series & tagline seems to be 'Full On!' for Indian market.

Check out the design in leaked manual below. Always On Display could mean AMOLED Display. USB Type-C Fast charging. https://t.co/XN3QrZ6mJ9 pic.twitter.com/1eKsyg2Akw

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 15, 2020