Świat smartfonów, i ogólnie elektroniki, to świat kompromisów. Producenci sprzętu i oprogramowania nie egzystują w próżni, a ich wzajemna kooperacja może sprawić, że dany finalny produkt będzie świetny, bądź – że okaże się porażką. Liczy się dobra integracja i dlatego właśnie firmy utożsamiane z software’m, jak Microsoft czy Google wciąż próbują odnaleźć się na rynku hardware (linia Surface czy Pixel) i odwrotnie – firmy robiące sprzęt próbują swoich sił przy tworzeniu oprogramowania. Oznacza to jednak, że (szczególnie w przypadku smartfonów) mamy tu do czynienia z sytuacją, w której niektóre usługi są zdublowane, a to już nie wszystkim się podoba. W przypadku telefonów z Androidem Google przez lata nie było z tego faktu zadowolone i w końcu przyszedł czas, by na tę sytuację zareagować.

Samsung ma trudną relacje z Google

Od ponad 10 lat Samsung stara się zbudować własny ekosystem, jak najmocniej promując własne rozwiązania. Tak było z TouchWiz, tak jest i dziś z usługami oferowanymi przez Samsunga, z których duża część dubluje funkcjonalności oferowane w Androidzie przez Google. Jedną z najsławniejszych usług jest asystent głosowy Bixby, promowany przez Samsunga do tego stopnia, że w niektórych telefonach otrzymał on swój własny, niemożliwy do przemapowania przycisk. Pomimo tego, że zarówno recenzenci, jak i sami użytkownicy przez lata nie darzyli Bixby sympatią, Samsung dalej stara się promować go jako domyślnego asystenta głosowego na swoich urządzeniach. To jednak ma się zmienić.