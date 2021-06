Przenoszenie gier z PC na konsole nie zawsze ma sens. Rust: Console Edition jest tego doskonałym przykładem

Uruchamiając Rust budzimy się w samej bieliźnie w losowym miejscu…i mamy przeżyć. Nie jest to zbyt optymistyczny początek, szczególnie mając świadomość, że po każdej śmierci czeka nas podobny start. Uważając na graczy, którzy znaleźli już sposób na przetrwanie, należy więc ruszyć przed siebie i ogarnąć to co trzeba w niezbyt przyjaznym środowisku. Oznacza to zbieranie zapasów, tworzenie przedmiotów i budowanie baz. Najlepiej takich, gdzie można wrzucić śpiwór, by po wyłączeniu i ponownym włączeniu gry obudzić się w nim i kontynuować zabawę. Trzeba jednak pamiętać, ze naokoło są inni gracze, którzy robią to samo – a przy okazji wiedzą, że zabicie pozostałych postaci oraz złupienie ich baz to szybki sposób na zgromadzenie zapasów. I gwarantuję Wam, że jeśli kogoś spotkacie – to albo Was zaatakuje, albo będzie uciekał. Wszystko zależy od tego co będziecie mieć w dłoniach i jakie zagrożenie stanowić. A czasem można też po prostu zginąć – ścinając drzewo lub zbierając kamienie. Bo akurat jakiś gracz ma dystansową broń i chce zepsuć komuś zabawę.

Dla jednych będzie to plus, dla drugich rozczarowujący minus – grając w Rust nie macie absolutnie żadnej pewności, że kilka godzin zabawy nie pójdzie na marne. Jasne, możecie zbudować domek/bazę, stworzyć zamki z kluczami i teoretycznie zabezpieczyć się w ten sposób przed innymi graczami, ale równie szybko możecie też dać się podejść, zapomnieć zamknąć drzwi i stracić absolutnie wszystko. To dla mnie jeden z elementów Rust, który nie zachęca, a wręcz zniechęca mnie do zabawy. Ale rozumiem też, że właśnie z tego powodu niektórzy tak dobrze czują się w tym nieprzyjaznym świecie.