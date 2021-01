Koniec ery PC? Chyba żartujecie

Swoje statystyki opublikowały wczoraj dwie firmy, Canalys oraz IDC i obie są bardzo do siebie zbliżone. Według tej pierwszej firmy w całym 2020 roku sprzedano ponad 297 milionów komputerów, a według drugiej nieco ponad 302 miliony. Oba wyniki są o ponad 10% lepsze niż w roku 2019, co ewidentnie pokazuje, że branża PC odżyła. Podejrzewam, że gdyby nie problemy z dostępnością procesorów, komputerów na rynek mogłoby trafić znacznie więcej. W pierwszych miesiącach pandemii zapotrzebowanie na sprzęt do pracy zdalnej było ogromne.

Był to też rok notebooków, ich sprzedaż wzrosła aż o 44%, do 235 milionów urządzeń, podczas gdy sprzedaż komputerów stacjonarnych spadła o 20% do niespełna 62 milionów sztuk. To żadne zaskoczenie, obecnie w korporacjach, które przestawiają się na pracę zdalną praktycznie kupuje się tylko komputery przenośne. Notebooki są znacznie bardziej uniwersalne, nawet gdy pracujemy w biurze, łatwo do nich podłączyć dodatkowy monitor przy pomocy stacji dokującej i korzystać z nich jak z komputerów stacjonarnych.

Apple rośnie najmocniej, liderem Lenovo

Jak widać na poniższym wykresie, po bardzo słabym, typowym pierwszym kwartale, sprzedaż znacząco wzrosła i osiągnęła rekordowe wartości w ostatnim kwartale. Wszyscy producenci z pierwszej piątki zanotowali dwucyfrowy wzrost sprzedaży, a liderem pod tym względem jest Apple, które rośnie o 42%. Według IDC Apple rosło w ostatnim kwartale jeszcze mocniej, bo o 48%, a w całym 2020 roku sprzedało o 29% więcej komputerów niż rok wcześniej (23 miliony sztuk) umacniając się na 4. miejscu. Trudno nie powiązać tego z premierą nowych komputerów wyposażonych w procesor Apple M1 – Macbook Air, Macbook Pro 13 oraz Mac Mini.

Pierwsza trójka pozostała bez zmian, liderem w 2020 roku jest Lenovo, które nawet powiększyło przewagę nad drugim HP. Sprzedaż chińskiej firmy wzrosła o ponad 12% i osiągnęła 72 miliony sztuk. Sprzedaż HP (67,6 mln komputerów) wzrosła tylko o 7,5%, ale z powodzeniem wystarczyło to aby utrzymać przewagę nad Dellem, którego wynik to nieco ponad 50 milionów sztuk. Ostatnie miejsce w pierwszej piątce zajmuje Acer, którego sprzedaż w całym roku wzrosła o blisko 23% i osiągnęła niespełna 21 milionów sztuk.

źródło: Canalys / IDC