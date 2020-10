Ekran to samsungowy Super AMOLED obsługujący HDR10+. Mierzy 6,56 cala, obsługuje maksymalną rozdzielczość 1080 na 2376 i jest zakrzywiony na bocznych krawędziach. Ja akurat wolę ekrany płaskie, ale wizualnie robi przez ten zabieg lepsze wrażenie. Jest też tak popularne ostatnio wyższe odświeżanie, ale bez szaleństwa, bo jedynie 90Hz i tak jak u innych również z opcją inteligentnego przełączania. Jak to w amoledach bywa trudno mieć coś do zarzucenia jakości wyświetlanego obrazu. Bardzo dobre kolory, kontrast, czernie, kąty widzenia – jak najbardziej na plus. Producent zapewnia o 100% pokryciu przestrzeni barw DCI P3. Dotarłem jednak do informacji, że nie znajdziemy tu ochrony Gorilla Glass, więc trudno mi ocenić jak Schott xtension Up sprawdzi się po kilku miesiącach i czy można mu zaufać.