Recenzja Chromebooka 2-w-1 Lenovo IdeaPad Duet – tani i dobry czy dobry, bo tani?

Sama klawiatura średnio nadaje się do pisania dłuższych tekstów, jednak do okazjonalnych notatek i przeglądania sieci powinna być jak znalazł. Klawisze mają niewielki, lecz w mojej ocenie wystarczający skok (nie jest to co prawda komfort pisania, jak na klawiaturze mechanicznej, jednak wrażenia są znacznie lepsze niż w przypadku korzystania z klawiatur motylkowych lub podróżnych, np. Logitech Keys-To-Go).







Niestety na tym kończą się zalety, a zaczynają wady. Klawiatura jest stosunkowo niewielkich, kompaktowych wręcz rozmiarów pociągających za sobą za sobą liczne kompromisy. Przede wszystkim powierzchnia części klawiszy jest znacznie mniejsza niż innych, a same klawisze ciasno upchnięte, co prowadzi do dość częstych pomyłek. Problem stanowi również brak podświetlenia klawiszy oraz aspekty estetyczne – ta klawiatura to prawdziwy magnes na wszelkiej maści zabrudzenia i odciski palców.

Pod klawiaturą znajduje się niewielkich rozmiarów płytka dotykowa. Nie daje większych powodów do narzekań – jest mała, lecz precyzyjna i responsywna – jednak traci na użyteczności przez wzgląd na niedoskonałości systemu w zakresie wsparcia dla gestów. Tych jest stosunkowo niewiele, przez co często wygodniej jest mi sięgnąć do ekranu niż korzystać z klawiatury.

Niezły laptop, kiepski tablet

IdeaPad Duet łączy w sobie cechy laptopa oraz tabletu, jednak nie zastępuje w pełni żadnego z nich. W ten sposób po podłączeniu do urządzenia klawiatury uzyskujemy ciekawą alternatywę dla laptopa z Windowsem (choć wyłącznie do podstawowych zastosowań), jednak po jej odłączeniu uzyskujemy coś, co ciężko jest mi z czystym sumieniem określić mianem alternatywy dla iPada.

Winę za taki stan rzeczy ponosi w dużej mierze Google, które nieco po macoszemu potraktowało kwestię korzystania z ChromeOS-a na tabletach. Nieco szerzej opisałem to w osobnym tekście poświęconym systemowi od giganta z Mountain View, więc pozwolę sobie tutaj zacytować właściwy fragment.

„O ile korzystanie z ChromeOS-a na laptopie można uznać za pozytywne doświadczenie, tak cały czar pryska po przejściu na tablet. Główny grzech systemu z Mountain View to liczne niedoskonałości w zakresie gestów – co jest problemem również w laptopach – prowadzące do licznych utrudnień i irytacji. Na co dzień korzystam z iPada Pro 2020 i – rozpieszczony przez rewelacyjny system gestów w wykonaniu Apple – zauważam ogromną przepaść dzielącą oba systemy.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio używanymi aplikacjami na iPadzie jest błyskawiczne i ogranicza się do przesunięcia palcem po belce widniejącej w dolnej części ekranu, ChromeOS podobnego rozwiązania nie oferuje. Niby drobnostka, jednak ma ogromny wpływ na komfort i wygodę korzystania z urządzenia. Podobny scenariusz zachodzi w kwestii korzystania z biurek – iPadOS oraz macOS pozwalają na szybkie i wygodne przechodzenie z jednego wirtualnego pulpitu na drugi za pomocą gestu, podczas gdy system z Mountain View ponownie nie dowozi.

W trybie pełnoekranowym klawiatura ekranowa zajmuje istotną część przestrzeni roboczej (praktycznie połowę), lecz z pomocą przychodzi tryb pisania jedną ręką. I tutaj pojawia się kolejny mankament – klawiatura jest zbyt szeroka, by móc wygodnie korzystać z niej wyłącznie jedną dłonią, więc praktyczna użyteczność tego rozwiązania jest mocno dyskusyjna. Dyskusyjny jest również sposób wyświetlania interfejsu – raz widok nie różni się zbytnio od korzystania z laptopa, lecz pojawia się dodatkowa ikonka służąca do otwierania widoku wielozadaniowości. Innym razem system wyświetla się w sposób widoczny poniżej.