Głupszego umiejscowienia czytnika linii papilarnych w smartfonie dawno nie widziałem

Marka realme stale rośnie w siłę. Firma regularnie bombarduje nas kolejnymi modelami smartfonów, których z każdym kwartałem przybywa w zastraszającym tempie. Firma stara się dostarczać wydajne i niedrogie smartfony - jak im to idzie? Cóż — różnie. Ale o ile ostatnie wprowadzane do Polski modele są mniej lub bardziej udane, to są po prostu dość nudne. Jednak patrząc na rendery ich nadchodzącego smartfona realme Narzo 50a - chyba wolę tę nudę od wydziwiania i rozwiązań, które po prostu nie mają szans się sprawdzić.

Nowy smartfon realme będzie miał czytnik linii papilarnych tuż przy... aparacie fotograficznym!

Jeżeli te informacje się potwierdzą i finalny produkt faktycznie będzie miał czytnik linii papilarnych przy obiektywach aparatu fotograficznego, to... mam do projektantów urządzenia bardzo dużo pytań. Zacznijmy od tego... dlaczego?

Przez lata wszyscy producenci serwowali nam czytniki odcisków palców w różnych miejscach — stale jednak dbając o to, by dostęp do nich był możliwie jak najbardziej wygodny i żeby było, najzwyczajniej w świecie, praktycznie. Włącznik, przycisk na przednim panelu, pod ekranem, na pleckach tam, gdzie naturalnie układają się palce gdy trzymamy smartfon - trochę tego było. realme w swoim modelu Narzo 50a najwyraźniej chce wynaleźć koło na nowo i umieścić go tuż pod modułem aparatu.

Ten, jak widać na załączonych grafikach, nie będzie po środku, więc sięganie po niego nie będzie w żadnym stopniu naturalne. Ale na tym jeszcze nie koniec, bo skoro mowa o czytniku palców przy samych obiektywach aparatu, jestem przekonany że te bez stałego wycierania będą właściwie nieużywalne. Przecież co rusz chcąc wcelować na ślepo w czytnik linii papilarnych by odblokować smartfon czy coś tam na nim autoryzować - będziemy dotykać aparatów. A to właściwie w 99% przypadków jednoznaczne jest ze smugami na obiektywach, które później widoczne są na zdjęciach...

Dotychczasowe wybory nie były przypadkowe. Kombinowanie w tym temacie nie ma za dużo sensu

Przez lata twórcy smartfonów i tabletów w kółko wykorzystują kilka tych samych miejsc do umieszczenia w nich modułów odpowiedzialnych za odczytywanie linii papilarnych nie bez powodu. To kwestia ergonomii, wygody, a także najzwyczajniej w świecie... praktyczności. Wybór realme jest nieoczywisty i - na tyle, na ile korzystałem z rozmaitych smartfonów, wydaje się być najzwyczajniej w świecie niepraktyczny. Nie bez powodu Samsung takowy też porzucił. Dlatego mam cichą nadzieję, że mimo całego zestawu przecieków na podstawie których powstały wykorzystane rendery - firma się opamięta i w finalnej wersji urządzenia nie zaserwuje nam tak abstrakcyjnego miejsca do szybkiego i bezproblemowego odblokowywania smartfona. A jeśli już, to że nie będzie to jakimś cudem jedyny taki moduł w smartfonie...

