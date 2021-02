Wyślij mi maila, a ja dam ci lajka. Outlook zmienia zasady gry

Przez ostatnie 20 lat nasz sposób użytkowania komputera zmienił się diametralnie. Pecet z maszyny głównie lokalnej stał się bowiem urządzeniem głównie sieciowym. Lokalną kolekcję muzyki i filmów zamieniliśmy na streaming, praca w dużej mierze odbywa się w aplikacjach chmurowych bądź z chmura mocno współpracujących. Zmieniło to też w wielu wypadkach formy komunikacji – z rozmów telefonicznych i SMS przerzuciliśmy się na komunikatory internetowe i wideorozmowy, często w wiele osób naraz. Jednak od 20 lat jedna rzecz pozostawała niezmienna – poczta e-mail. Oczywiście, zmieniał si wygląd klientów, pojemność skrzynek i rozmiar załączników, ale sam kształt wymiany informacji przez maila pozostał niezmienny aż do teraz.

Outlook pozwoli wysyłać reakcje na wiadomości. Czy e-mail tego potrzebował?

Jak wynika z informacji podanych przez sam Microsoft, Outlook zamierza zintegrować w jednej z przyszłych wersji aplikacji narzędzie pozwalające odpowiadać na e-maile za pomocą reakcji. Mają być to reakcje bardzo podobne do tych, które mamy na Facebook, a więc „kciuk w górę”, „serduszko”, „śmiech”, ” swiętowanie”, „podziękowanie” i „smutek”. Jest to mała, ale bardzo ważna zmiana, ponieważ do tej pory, jeżeli chcieliśmy komuś przekazać jakąkolwiek informację zwrotną za pomocą maila, musieliśmy po prostu wysłać mu ją sami. Same w sobie reakcje też nie są niczym nowym – mają je już wszystkie komunikatory zarówno te zwykłe (Messenger, WhatsApp), jak i te zorientowane na pracę (Slack). Jednak wraz z dodaniem reakcji e-mail staje się bliższy komunikatorom, zyskując funkcje natychmiastowej, prostej informacji zwrotnej.