W 2018 roku Polacy złożyli 24 211 wniosków o przeniesienie rachunku, najwięcej w II i I kwartale, odpowiednio 8 614 i 7 419. Coś jednak drgnęło i to mocno od samego początku 2019 roku, kiedy ta liczba przenoszonych rachunków wzrosła do 10 676, a w drugim kwartale prawie 16 tysięcy. Łącznie w 2019 roku przeniesiono 49 824 rachunków, czyli dwa razy więcej niż w całym 2018 roku.

Nie jest to jeszcze ten sam poziom, co w przypadku przenoszeń numerów pomiędzy operatorami komórkowymi (gdzie mamy podobną procedurę), których co kwartał jest blisko lub ponad 0,5 mln, ale widocznie się coś zaczęło dziać w tym temacie. Co ciekawe nie widać tu wpływu nowości w bankowości internetowej, którą wprowadziło już kilka banków, a dzięki której możemy w naszym głównym serwisie transakcyjnym podglądać stan rachunków w innych bankach – w IV kwartale 2019 roku było mniej więcej tyle samo przenosin, co w III, czyli jeszcze przed zmianami.

Źródło: KIR.

Photo: Vladru/Depositphotos.