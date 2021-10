Piekło zamarzło. Tłumna ucieczka klientów z Play ostro wyhamowała

Coś, co wydawało się już niemożliwe do zatrzymania zdaje się, że jednak Play się udało. Od dwóch lat Play tracił co kwartał po 50 - 60 tys. kart SIM na rzecz konkurencji. Jednak już wyniki za III kwartał 2021 roku, zaczynają świadczyć o znaczącym wyhamowaniu exodusu klientów Play.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w III kwartale

Zacznijmy jednak krótko od ogólnych liczb. W III kwartale przeniesiono łącznie 332 902 numery, czyli mniej więcej po równo w każdym z miesięcy - w lipcu ponad 108 tys., w sierpniu prawie 112 tys., a we wrześniu prawie 113 tys. numerów klienci w Polsce przenieśli do innego operatora.

Dwa lata fatalnych wyników Play

Kiedy exodus klientów z Play się rozpoczął? Jeszcze na koniec IV kwartału 2018 roku Play mógł się pochwalić jako jedyny z operatorów dodatnim bilansem przy przenoszeniu numerów wynoszącym 25 696 na plusie. Źle zaczęło się dziać już na początku 2019 roku, kiedy to Play zakończył I kwartał z wynikiem odwrotnym 20 444 na minusie, później było już tylko gorzej - II kwartał 2019 roku - 45 581 numerów, w III kwartale - 62 984, a tamtem rok zakończyli z 65 004 numerów na minusie.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 314878 361403 46525 Play 504256 255331 -248925 Plus 256883 329796 72913 T-Mobile 259541 220732 -38809

I tak było przez cały 2020 roku, który Play zakończył z bilansem 248 925 na minusie, co dało średnią na kwartał -62 231,3 numerów.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami - I kwartał 2021 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 89642 120412 30770 Play 129230 76278 -52952 Plus 95741 77272 -18469 T-Mobile 69817 66983 -2834

Rok 2021 Play tylko nieznacznie poprawił swój wynik, kończąc I kwartał z wynikiem 52 952 numerów na minusie.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – II kwartał 2021 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 71523 75384 3861 Play 102808 61214 -41594 Plus 62553 64262 1709 T-Mobile 55006 60376 5370

Z kolei w II kwartale było to już "tylko" 41 594 numerów na minusie.

Przenoszenie numerów (operatorzy infrastrukturalni) – III kwartał 2021 roku

Jednak o prawdziwym wyhamowaniu exodusu klientów Play możemy mówić dopiero teraz, III kwartał 2021 roku Play zakończył z bilansem 21 076 numerów na minusie, czyli dwa razy mniej niż w poprzednim kwartale i aż trzy razy mniej niż w każdym kwartale zeszłego roku.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – III kwartał 2021 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 79447 75242 -4205 Play 101392 80316 -21076 Plus 71918 64238 -7680 T-Mobile 59768 60118 350

Jedynym operatorem z dodatnim bilansem został T-Mobile, 350 numerów na plusie, Orange na drugim miejscu z 4 205 numerami na minusie, Plus zamyka podium z 7 680 na minusie. Warty odnotowania jest tu jeszcze fakt, że Play wprawdzie oddał najwięcej numerów - 101 392 konkurencji, ale też najwięcej podebrał - 80 316. No i te 100 tys. numerów, które oddał, to już nie 130 tys., które tracił co kwartał przez ostatnie dwa lata.

Przenoszenie numerów (operatorzy wirtualni) – III kwartał 2021 roku

Zerknijmy jeszcze na koniec na największych operatorów wirtualnych.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w III kwartale 2021 roku/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 5722 5568 -154 Multimedia Polska S.A. 547 1538 991 INEA 143 723 580 Vectra S.A. 392 3603 3211 Telestrada S.A. (Lajt Mobile) 815 2094 1279 VikingCo Poland Sp. z o. o. 961 4088 3127 Netia S.A 1246 4241 2995 Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) 1 0 -1 Razem Netia 2994 Lycamobile 1156 477 -679 ITI Neovision S.A. (nc+ mobile) 880 2390 1510 OTVARTA Sp. z o.o. 647 3462 2815 PREMIUM MOBILE S.A. 6692 12862 6170 UPC Polska 216 7567 7351

Tu po raz pierwszy zestawienie to wygrywa UPC z 7 351 numerami na plusie, który prześcignął dotychczasowego lidera przy przenoszeniu numerów wśród operatorów wirtualnych - Premium Mobile, który to zakończył poprzedni kwartał z wynikiem 6 170 numerów na plusie.

Źródło: UKE.