Proszę Pani, ktoś mnie wyciszył

Jeszcze trudniej ocenić sytuację dorosłych. Może za często mówi się o badaniach, które wskazują na wzrost wydajności tych, którzy z biura przenieśli się do domu? To prawda, ale przyczyna jest nieokreślona: pracujemy lepiej w tym domowym komforcie, czy pracujemy lepiej, ponieważ boimy się zwolnienia – jak mówią inne badania. Wzrósł ruch mejlowy po godzinach pracy, a tych godzin jest często więcej niż w biurze (gdzie ten czas zaoszczędzony na dojazdach?). Ci, którzy w czasie epidemii rozpoczęli nową pracę, mają kłopot z poczuciem przynależności do zespołu – jakieś minimum socjalizacji w świecie rzeczywistym jest – okazuje się – konieczne. No i są jeszcze ludzie doświadczeni, którzy od lat pracują zdalnie. Ich opinie są wymowne, bo to jest jednak coś innego, gdy o pewnej godzinie wyłączasz komputer i wychodzisz swobodnie z domu, w życie. Opowieści są różne, wyjaśnienia niepewne, najważniejsze może, że ludzie mówią o swoim doświadczeniu, mimo że w jakimś stopniu wszyscy zostaliśmy „wyciszeni”. „Wyciszony” – to w końcu trochę lepiej niż „uciszony”, wciąż jednak znacznie gorzej niż „ucieszony”.