Jako dystrybutor filmowy, realizując ogólnopolskie kampanie reklamowe, konkurujemy z innymi dystrybutorami o uwagę widzów próbując wykreować u nich pilną potrzebę obejrzenia naszego filmu. Z kolei kina konkurują między sobą próbując sprawić by widz chciał obejrzeć film w ich kinie i robią to zarówno poprzez jakość obsługi, podnoszenie standardu projekcji, czy realizując swoją unikalną politykę cenową oraz odpowiedni dobór repertuaru. To nie jest do końca tak, że multipleksy biorą na siebie większą część ciężaru wypromowania danej produkcji, to raczej ich skala działania powoduje, że realizowane we współpracy z nimi kampanie są lepiej widoczne. Trade marketing jest ważny, bo z dystrybutorami innych filmów konkurujemy także na poziomie kina. Należy jednak pamiętać, że wprowadzając nasze filmy do kin zawsze ściśle współpracujemy ze wszystkimi kinami starając się zapewnić im wszelkie potrzebne materiały reklamowe pozwalające im wypromować nasz film wśród swoich widzów na ich lokalnym rynku, jakkolwiek byłby on definiowany.

Dystrybutorzy i kina potrzebują siebie nawzajem niezależnie od skali produkcji. Dystrybutor ma produkt, a kino dysponuje półką, na której można go wystawić do sprzedaży. Duże sieci kin podobnie jak sklepy wielkopowierzchniowe zapewniają skalę potrzebną, by kosztujące setki milionów dolarów produkcje miały rację bytu.

5 lutego br. zostały ogłoszone nowe zasady bezpieczeństwa, w świetle których kina w Polsce dostały warunkową zgodę na ponowne otwarcie w reżimie sanitarnym od 12 lutego – m.in. zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących, obowiązują maseczki oraz zakaz konsumpcji. W momencie ogłoszenia daty ponownego otwarcia kin film „Co w duszy gra” miał już zaplanowaną premierę na 5 marca, tj. trzy tygodnie po możliwym otwarciu kin. Mieliśmy nadzieję, że ten czas wystarczy by duże sieci kin wielosalowych ponownie otworzyły swoje obiekty, przynajmniej częściowo, ale jak wiemy, na razie pozostaną one zamknięte. Zdajemy sobie sprawę, że obowiązujące ograniczenia oraz towarzysząca im niepewność zmusiły multipleksy do podjęcia takiej a nie innej decyzji, jest ona trudna dla każdej ze stron. Cały czas jesteśmy z naszymi partnerami w kontakcie i rozmawiamy o możliwych scenariuszach rozwoju wydarzeń i chcę wierzyć, że nasze kolejne filmy będą trafiały na ekrany multipleksów w terminie swoich ogólnopolskich premier.

„Co w duszy gra” można obejrzeć (nielegalnie) online. Jak wpływa to na debiut w kinach?