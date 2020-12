Poznaj możliwości i korzyści płynące z chmury Microsoft Azure w home.pl

home.pl – zaufany dostawca usług Microsoft dla polskiego biznesu, szkolnictwa i administracji

home.pl od wielu lat wspiera rozwój polskiego biznesu, szkolnictwa i administracji publicznej dostarczając na rodzimy rynek jedną z najpopularniejszych usług amerykańskiego giganta – pakiet Microsoft 365 (dawniej Office 365). W portfolio home.pl można znaleźć także inne popularne produkty od Microsoft, takie jak Windows 10, czy biznesową pocztę email we własnej domenie– Exchange. To co istotne, eksperci home.pl zajmują się również profesjonalnym doradztwem, wdrożeniem optymalnej konfiguracji usług Microsoft i przeszkoleniem administratorów oraz użytkowników końcowych. Daje to gwarancję maksymalnego wykorzystania potencjału płynącego z możliwości narzędzi amerykańskiego giganta technologicznego w polskich firmach.

„Klienci home.pl od dawna korzystają z rozwiązań Microsoft, które goszczą w naszym marketplace. Tym bardziej cieszy nas fakt, że nasza współpraca przeszła na wyższy poziom za sprawą wprowadzenia do oferty Microsoft Azure. Technologia chmury obliczeniowej jest odpowiedzią na potrzeby wielu naszych klientów, nawet jeśli część z nich jeszcze nie wie, w czym usługi w chmurze mogą im pomóc. Jesteśmy od tego, by im to wytłumaczyć i wesprzeć rozwój ich firm.” – mówi Dariusz Kowalski, head of marketplace w home.pl.

Do portfolio usług Microsoft od home.pl tj. wspomnianych powyżej pakietów Microsoft 365 (dawniej Office 365), systemu operacyjnego Windows 10, biznesowej poczty Exchange oraz wdrożeń i szkoleń dołącza chmura obliczeniowa – Azure. Czym są skalowalne rozwiązania Microsoft Azure i jak pomagają polskim użytkownikom w szybkim rozwoju biznesu?

Czym jest Microsoft Azure?

Chmura obliczeniowa Azure to innowacyjne podejście do najnowszej technologii tworzenia i wykorzystywania aplikacji z prostym systemem zarządzania niezbędnymi zasobami. Platforma Azure, z której korzystają już tysiące firm na całym świecie (w tym w Polsce) jest w pełni skalowalna. Dzięki temu z łatwością zoptymalizujesz potrzebne narzędzia oraz w prosty sposób dostosujesz wielkość mocy obliczeniowej do bieżących potrzeb biznesowych.