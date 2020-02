Co warto nadrobić na Netflix zanim zniknie z oferty?

Na przestrzeni lutego i początku marca z oferty Netflix zniknie ponad 50 filmów. Część z nich może powrócić do niej już niedługo później, ale pewności nie mamy żadnej, że do tego dojdzie. W związku z tym przyjrzyjmy się, jakie filmy warto powtórzyć albo nadrobić zanim staną się niedostępne. Już 14 lutego pożegnamy się z takimi produkcjami jak „80 milionów”, „Ucieczka z Alcatraz”, „Szefowie wrogowie 2” – tę trójkę na pewno warto zobaczyć. Dzień później znikną między innymi „8 mila”, „Amerykański gangster” i „Big Lebowski”. Ze swojej strony mocno polecę „Hot Fuzz – Ostre psy”, który jest świetną komedią, ale mało znaną oraz dramat z Robinem Williamsem „Między piekłem a niebem”, który również nie jest zbyt popularny, ale opowiada piękną historię o rozdzielonym śmiercią małżeństwie.

W drugiej części lutego do usunięcia zaplanowano ciekawy dokument „W poszukiwaniu prawdy o ludziach z Morganem Freemanem” oraz serial „Bates Motel”, który był dosyć wysoko oceniany. Tylko do 21 lutego mamy możliwość obejrzeć naprawdę dobre filmy i serie opowiadające o rożnych okresach i ważnych dla historii USA postaciach. Nakręcone w latach 90. „The Civil War” oraz „The West” opowiedzą o wojnie secesyjnej oraz zmaganiach XIX-wiecznych amerykańskich osadników zmierzających na zachód. Seria „The Roosevelts: An Intimate History” skupia się na trójce z rodziny Rooseveltów: Theodore’a, Franklina oraz Eleanor. Co prawda do 7 marca pozostało jeszcze sporo czasu, ale upewnijcie się, że nie umknie Wam seria „Przedziwna planeta Ziemia” z Willem Smithem w roli narratora – na przestrzeni 10 odcinków zobaczycie najbardziej zaskakujące miejsca i zdarzenia na naszej domowej planecie i to w przepięknym 4K z HDR.

Co zniknie z Netflix – lista na luty i marzec

Dostępne do 14 lutego:

80 milionów

Aram, Aram

Fotograf

Jednakowo inni

Szefowie wrogowie 2

The Champions League

Twój na zawsze

Ucieczka z Alcatraz

We’re No Animals

Dostępne do 15 lutego:

8 Mila

American Pie: Bractwo Beta

Amerykański gangster

Big Lebowski

Całkiem zabawna historia

Chłopaki też płaczą

Człowiek z lodowca

Facet (nie)potrzebny od zaraz

Fighting

Hellboy: Złota armia

Holiday

Hot Fuzz – Ostre psy

Kroniki Riddicka

Między piekłem a niebem

Nadchodzi Polly

Niania

Niesamowity Hulk

Nocny jastrząb

Ostatnie kuszenie Chrystusa

Psychol

Psychoza II

Te3n

Zakochany Szekspir

Dostępne do 16 lutego:

Kill Ratio

Madaari

Dostępne do 17 lutego:

W poszukiwaniu prawdy o ludziach z Morganem Freemanem

Dostępne do 19 lutego:

Bates Motel

Dostępne do 21 lutego:

The Civil War

The Roosevelts: An Intimate History

The West

Dostępne do 29 lutego:

LEGO Elves

LEGO Friends

LEGO Nexo Knights

Pioneers of African-American Cinema: About the Restoration

The Mind of a Chef

Tip the Mouse

Velvet

Wissper

Dostępne do 1 marca:

Dostępne do 3 marca:

River

Dostępne do 7 marca:

Przedziwna planeta Ziemia

Dostępne do 9 marca:

Metallica: Some Kind of Monster

Źródło: Upflix.pl