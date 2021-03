Polskie wydawnictwa nie chcą moich pieniędzy. Książki i komiksy wciąż kupuję za granicą

Rozumiem opóźnianie cyfrowych premier. Nie rozumiem ich braku i jakiejkolwiek komunikacji

Wszyscy wiemy, że e-booki są piracone na potęgę. Biorąc pod uwagę nieustanne promocje może to niektórych dziwić, no ale jest jak jest. Dlatego wydawnictwa często w pierwszym rzucie stawiają na drukowaną wersję książki. Nie mam do nich pretensji, wszyscy chcą zarobić – rozumiem to. Nie rozumiem jednak jak w 2021 roku wydawnictwa mogą nie komunikować co z e-bookiem (co więcej — w kanałach social media nie odpowiadać na pytania z nim związane). Taka historia spotkała mnie ostatnio przy okazji premiery książki Matta Alta — Czysty wymysł. Jak japońska popkultura podbiła świat. Budżet reklamowy był na tyle solidny, że po którymś trafieniu na reklamę (po pierwszych kompletnie ją zignorowałem, okładka wyglądała jak poradnik dla 12-latków) zainteresowałem się tematem. Trafiłem wówczas na wywiady i podcasty z udziałem autora, a dodatkowo znajomi którzy czytali wersję anglojęzyczną – polecali serdecznie. Nadszedł dzień polskiej premiery i… e-booka brak. Strona produkty Wydawnictwa Znak milczy, UpolujEbooka nic nie wie. Zapytałem więc w kanałach social media – cisza. Minęły ponad dwa tygodnie od premiery, nic się nie zmieniło – dłużej nie czekałem, od anglojęzycznego e-booka dzieliło mnie raptem pare kliknięć i kilkanaście dolarów. No to czytam.