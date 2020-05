Polska robi doskonałe produkty! One po prostu nie są sexy

Co jakiś czas pod tekstami na AW pojawiają się krytyczne komentarze wynikające z naszego skupiania się na za zagranicznych nowinkach i ignorowanie Polskiej myśli technologicznej. Jest to prawda…połowicznie. Większość tekstów, które piszemy faktycznie dotyczą wielkich marek i producentów jak Apple, Google, Microsoft, Facebook i tak dalej i tak dalej.

Mógłbym powiedzieć, że to w dużej mierze efekt ich popularności. Pisząc o Facebooku dotykamy produktu, który ma miliardy użytkowników, a wybierając jakiś Polski startup raczej opisujemy rzecz, która w najlepszym przypadku posiada kilka milionów użytkowników.

Ten krótki, pokojowo nastawiony felieton nie jest efektem frustracji, chęci udowodnienia swojej racji czy nawet odpowiedzią na konkretny komentarz. Jest raczej zbiorem przemyśleń wywołanych przez konkretną sytuację.

Polacy potrafią

Nie chcę być opacznie zrozumianym. To nie jest tak, że Polsce nie tworzy się świetnych produktów. Jest wręcz przeciwnie. Wielokrotnie jesteśmy świadkami tego jak Polski startup odnosi ogromny sukces na zagranicznych rynkach. Świetne startupy przerodziły się w doskonale prosperujące firmy dające zatrudnienie wielu ludziom. Kibicuję im z całego serca.

Problem w tym, że nie robimy „sexy” produktów. Nie tworzymy startupów, które zapierają dech w piersiach milionów ludzi na całym świecie. Jesteśmy świetni w rozwiązywaniu konkretnych problemów. W końcu powiedzenie „Polak potrafi” nie wzięło się znikąd.

Muszę też dodać, że delikatnie uogólniam całą sytuację. Tak mi jest po prostu łatwiej przekazać to czym chcę się z Tobą podzielić. Mam świadomość, że wielu z Was może rzucić mi kilkoma przykładami firm czy produktów, które teoretycznie podważają moją tezę. Jednak jak się głębiej nad tym zastanowić to czy te kilka przykładów naprawdę ją podważy? A może jednak będzie to potwierdzenie tego co mówię?

Ogół ignoruje to co tworzymy

To smutna prawda. Zastanawiam się jak wiele osób zna produkty firm takich jak migam.org czy Neuromedical. Pierwsza z nich od lat stara się poprawić warunki życia osób głuchych. Zwycięzcy wielu prestiżowych nagród, którzy byli docenieni i wsparci przez Microsoft. Druga z nich otrzymuje właśnie potężny zastrzyk gotówki na rozwój ich produktu, który ma pomóc w walce z Alzheimerem. Idę o zakład, że każdy z Was będzie w stanie podać przykład Polskiej firmy, która odniosła mniejszy lub większy międzynarodowy sukces. Mimo to, produkty tych firm nie wkradły się w świadomość przeciętnego użytkownika.

Polacy tworzą fantastyczne produkty w świecie IT, zarówno od strony soft- jak i hardware. Obserwuje scenę startupów od lat i z przyjemnością widzę jak wiele zagranicznych firm czy funduszy inwestycyjnych widzi potencjał w naszych przedsiębiorcach i doceniają ich dzieła. Nie są to jednak produkty, które oddziałują na zbiorową jaźń. Są to doskonale wykonane odpowiedzi na konkretne problemy.

Teraz najważniejsze. W tej historii nie ma nic złego. Nie uważam żebyśmy byli przez to gorsi. Nasze produkty cyfrowe czy sprzęty nie są słabsze ani słabiej wykonane. Nasza siła leży gdzie indziej. Zmieniamy świat u podstaw. Wywieramy na niego wpływ z innej strony. Jedyny minus tego podejścia jest takie, że rzadziej pisze się o naszych tworach.